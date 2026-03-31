Arrogante: Bases de la 1ª Edición de los premios MIRA (10.000 €)
Si te digo que, por grabar un vídeo con tu móvil, o cualquier otra cosa que se te ocurra... hay un premio en metálico de 10.000 €, ser entrevistado en uno de los pódcast más exitosos del momento y además, tener una nota de prensa que saldrá en los medios más importantes de España, dándote todo el protagonismo...
Figura 1: Arrogante - Bases de la 1ª Edición de los premios MIRA (10.000 €)
Y si además te digo que está abierto a cualquier persona mayor de 18 años, emprendedores, creativos, agencias, escritores, periodistas, etc...¿te animarías a ver de qué va? No te digo a participar, te digo simplemente a mirar.
MIRA.
Lo tienes muy fácil, los proyectos se presentarán a través de mi perfil de MyPublicInbox, pero antes, para tener toda la información.
En la vida, hay trenes que solo pasan una vez al año. Aprovéchate.
Bases de la 1ª Edición de los premios MIRA.
1- La fecha límite serán las 23:59h 21 de abril de 2026. Hora peninsular española.
2- La temática de este año será la lona que hay en Madrid, concretamente en la calle Alcalá.
Figura 2: Puedes ver la lona en directo en la calle Alcalá 77 de Madrid.
A la altura del número 77. No tienes que ir expresamente a verla.
3- Puedes hacer un vídeo, puedes ponerlo en grupos, puedes hacer un anuncio, puedes moverlo en tu email, puedes hablar con el párroco de tu pueblo y celebrar una boda, puedes hacer lo que te dé la gana.
3- Puedes hacer un vídeo, puedes ponerlo en grupos, puedes hacer un anuncio, puedes moverlo en tu email, puedes hablar con el párroco de tu pueblo y celebrar una boda, puedes hacer lo que te dé la gana.
4- Se valorará el impacto de tu campaña y la creatividad de la misma. Se valorará especialmente la ejecución y los resultados. Las ideas no valen de nada.
El elemento central este año es esa lona, a partir de ahí, haz lo que quieras.
Objetivo
El objetivo de la campaña, es lograr la mayor difusión y visibilidad posible.
¿Cómo se logra eso? Con creatividad y cojones. O cojonos. O cojonas.
IMPORTANTE: No ganará, necesariamente, la persona que logre mayor difusión, pues la creatividad se valorará a la misma altura que la visibilidad. Así que no te preocupes si no puedes llegar a mucha gente, puedes ganar igualmente.
5- Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, emprendedores, creativos, agencias, escritores, periodistas, etc…
Jurado
- Chema Alonso, VP de Cloudflare y Founder de MyPublicInbox.
- Pablo Ibáñez, “El hombre de Negro”, Artista y empresario.
- Isra Bravo, escritor y copywriter disléxico.
Premios
- La campaña ganadora se llevará 10.000€ en metálico.
- Además, será el protagonista de un programa especial en el exitoso pódcast Escapando Palante, de Pablo Ibáñez, donde será entrevistado.
- Y difusión en prensa de toda España.
6- El premio podría quedar desierto, pero vamos, muy mal se tiene que dar para que alguien no haga algo decente y gane.
7- El elemento con el que tienes que crear la campaña de este año, es esta lona. E insistimos, sé creativo, sé valiente, sé.
8- Los trabajos se deben presentar en: https://mypublicinbox.com/IsraBravo
9- Todo lo recaudado se dona a Fundación Bobath. Para presentar el proyecto hay que pagar unos 5.000 Tempos (para poder escribir al perfil de arriba). Pues bien, va todo íntegro para Bobah.
Fecha límite de la campaña: 21 de abril a las 23:59h
El elemento central este año es esa lona, a partir de ahí, haz lo que quieras.
Objetivo
El objetivo de la campaña, es lograr la mayor difusión y visibilidad posible.
¿Cómo se logra eso? Con creatividad y cojones. O cojonos. O cojonas.
IMPORTANTE: No ganará, necesariamente, la persona que logre mayor difusión, pues la creatividad se valorará a la misma altura que la visibilidad. Así que no te preocupes si no puedes llegar a mucha gente, puedes ganar igualmente.
5- Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, emprendedores, creativos, agencias, escritores, periodistas, etc…
Jurado
- Chema Alonso, VP de Cloudflare y Founder de MyPublicInbox.
- Pablo Ibáñez, “El hombre de Negro”, Artista y empresario.
- Isra Bravo, escritor y copywriter disléxico.
Figura 3: Libro "Arrogante" de Isra Bravo
Premios
- La campaña ganadora se llevará 10.000€ en metálico.
- Además, será el protagonista de un programa especial en el exitoso pódcast Escapando Palante, de Pablo Ibáñez, donde será entrevistado.
- Y difusión en prensa de toda España.
6- El premio podría quedar desierto, pero vamos, muy mal se tiene que dar para que alguien no haga algo decente y gane.
7- El elemento con el que tienes que crear la campaña de este año, es esta lona. E insistimos, sé creativo, sé valiente, sé.
8- Los trabajos se deben presentar en: https://mypublicinbox.com/IsraBravo
9- Todo lo recaudado se dona a Fundación Bobath. Para presentar el proyecto hay que pagar unos 5.000 Tempos (para poder escribir al perfil de arriba). Pues bien, va todo íntegro para Bobah.
Fecha límite de la campaña: 21 de abril a las 23:59h
Autor: Isra Bravo
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