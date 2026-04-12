Captchas Cognitivos: Más fácil con IA que con ojos
Ya os he contado muchas veces que los Catpchas Cogntivos se están convirtiendo en una molestia para el usuario más que en una protección real contra los ataques automatizados de los robots, porque cada vez es más sencillo resolverlos con Inteligencia Artificial que hacerlo siendo un humano con tus propias capacidades cognitivas.
En el mundo del cibercrimen, donde tienen de todo para el crimeware as a service, entre otros servicios, cómo no, están los negocios de resolución de Captchas Cognitivos as a Service, que están sacando el máximo partido posible al mundo de la Inteligencia Artificial. Así que, si los malos pueden, tú también puedes sacarle partido a la IA para hacer cosas buenas.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Yo he estado jugando con ellos, ya que los utilizan HBO Max, Linkedin, Twitter/X, etcétera, y os he ido dejando artículos para que pudierais ver cómo funcionan:
- Captcha Cognitivo de Twitter (X) con GPT4-Vision & Gemini
- Captcha Cognitivo de Twitter (X) con Anthropic Claude 3.0 Opus
- Captcha Cognitivo de Twitter (X) con GPT-4o
- Captcha Cognitivo de Administración Pública con ChatGPT
- Captcha Cognitivo de la mano y la plancha en HBO max
- Captcha Story X: I am not a Robot, I am a GenAI Multimodal Agent
- Reto hacking con un Captcha Cognitivo para romper con GenAI
- Solución al Reto de Hacking de un Captcha Cognitivo Visual
- Anthropic Claude 3.5 Sonnet & Cognitive Captchas
- LinkedIN + ChatGPT: El Captcha Cognitivo del Objeto Descolocado
- Captcha Cognitivo de Twitter / X de Sentar Personas Correctamente: Probando con ChatGPT & Gemini
- Cómo resolver los Captchas Cognitivos Visuales y Auditivos de GitHub con Gemini (o cualquier MM-LLM) sin despeinarte
Pues bien, el otro día, un ReCaptcha de Google me pidió que resolviera en esta imagen - que aquí tienes ampliada - en qué recuadros hay motocicletas. Y ya no es que sean imágenes pequeñas o parciales, es que además están procesadas para hacerlas más confusas aún.
Ni me lo pensé. Fijaos que en la imagen de la izquierda de la fila del medio casi no se aprecia nada, y es casi un Test de Rorschach donde cada uno puede ver lo que quiera. Por cierto, hablando de Rorschach, si te gustó Watchmen y no te has leído Rorschach dibujado por Jorge Fornés, te estás perdiendo una obra de arte del cómic.
Figura 4: Rorschach de Jorge Fornés
Inciso a parte, resolver el Captcha Cognitivo de las motocicletas, a mí, que tengo que usar gafas para trabajar con el ordenador, me obligó a mirar y remirar, y aumentar la imagen. Así que pensé que esto me lo voy a tener que apañar con un Agente de IA para resolver mis captchas en local, y se lo pasé a Gemini a ver.
Evidentemente, el resultado era el que esperaba. Es decir, que sin despeinarse lo resolvió mucho antes de lo que yo soy capaz de resolverlo, así que supongo que mejor que la media de los seres humanos que se vena confrontados contra este reto.
La reflexión es, si Google me pone el ReCaptcha, y Google me lo resuelve con Gemini, ¿¿por qué seguimos con esto?? Que al lado del botón del ReCaptcha haya un botón de "Resolver con Gemini" y listo, ¿no? Así todos muchos más contentos. Un CoPilot útil de verdad.
Bueno, está claro que vamos a tener que repensar este tipo de tecnologías, que la necesidad inicial por la que fueron creados los Captchas Cognitivos está dejando de ser cubierta. Diferenciar a un humano de un bot con un Captcha Cognitivo ya NO es posible.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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