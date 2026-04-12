domingo, abril 12, 2026

Captchas Cognitivos: Más fácil con IA que con ojos

Ya os he contado muchas veces que los Catpchas Cogntivos se están convirtiendo  en una molestia para el usuario más que en una protección real contra los ataques automatizados de los robots, porque cada vez es más sencillo resolverlos con Inteligencia Artificial que hacerlo siendo un humano con tus propias capacidades cognitivas.

Figura 1: Captchas Cognitivos - Más fácil con IA que con ojos

En el mundo del cibercrimen, donde tienen de todo para el crimeware as a service, entre otros servicios, cómo no, están los negocios de resolución de Captchas Cognitivos as a Service, que están sacando el máximo partido posible al mundo de la Inteligencia Artificial. Así que, si los malos pueden, tú también puedes sacarle partido a la IA para hacer cosas buenas.
Yo he estado jugando con ellos, ya que los utilizan HBO MaxLinkedinTwitter/X, etcétera, y os he ido dejando artículos para que pudierais ver cómo funcionan:
Pues bien, el otro día, un ReCaptcha de Google me pidió que resolviera en esta imagen - que aquí tienes ampliada - en qué recuadros hay motocicletas. Y ya no es que sean imágenes pequeñas o parciales, es que además están procesadas para hacerlas más confusas aún.

Figura 3: Las imágenes donde hay que buscar motocicletas

Ni me lo pensé. Fijaos que en la imagen de la izquierda de la fila del medio casi no se aprecia nada, y es casi un Test de Rorschach donde cada uno puede ver lo que quiera. Por cierto, hablando de Rorschach, si te gustó Watchmen y no te has leído Rorschach dibujado por Jorge Fornés, te estás perdiendo una obra de arte del cómic.
Inciso a parte, resolver el Captcha Cognitivo de las motocicletas, a mí, que tengo que usar gafas para trabajar con el ordenador, me obligó a mirar y remirar, y aumentar la imagen. Así que pensé que esto me lo voy a tener que apañar con un Agente de IA para resolver mis captchas en local, y se lo pasé a Gemini a ver.

Figura 5: Pasado a Gemini para que lo resuelva él

Evidentemente, el resultado era el que esperaba. Es decir, que sin despeinarse lo resolvió mucho antes de lo que yo soy capaz de resolverlo, así que supongo que mejor que la media de los seres humanos que se vena confrontados contra este reto.

Figura 6: Gemini lo resuelve mejor que yo.

La reflexión es, si Google me pone el ReCaptcha, y Google me lo resuelve con Gemini, ¿¿por qué seguimos con esto?? Que al lado del botón del ReCaptcha haya un botón de "Resolver con Gemini" y listo, ¿no? Así todos muchos más contentos. Un CoPilot útil de verdad.

Figura 7: Resolver con Gemini y listo

Bueno, está claro que vamos a tener que repensar este tipo de tecnologías, que la necesidad inicial por la que fueron creados los Captchas Cognitivos está dejando de ser cubierta. Diferenciar a un humano de un bot con un Captcha Cognitivo ya NO es posible.

¡Saludos Malignos!

Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)  


Publicado por Chema Alonso a las 7:01 a. m.

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada destacada

Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment. Nuestro nuevo libro en 0xWord

Pocas veces me ha hecho tanta ilusión que saliera un nuevo libro en 0xWord como con este libro de " Hacking IA: Jailbreak, Prompt Inje...

Entradas populares

 