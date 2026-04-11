Cloudflare Talks en Londres: The Intelligent Network, Connect on Tour & Futurenet World en Abril.
Esta semana que viene, el día 15 de Abril, voy a estar en The Wave, en Zaragoza, dando una conferencia con Cloudflare y Nunsys, pero también subiré el día antes a Londres donde tenemos una semana de eventos con Cloudflare Connnect on Tour. Pero además también regresaré la semana de después, para participar en Futurenet. Viajes interesantes a la capital de UK que os dejo hoy por aquí.
Figura 1: Cloudflare Connnect on Tour.
Mi primera charla será en The Intelligent Network el día 14 de Abril, que es un evento sólo para un grupo de CXO y que tendrá lugar en Londres la próxima semana. No os puedo dejar más información, ya que el evento va solo por invitación, pero habrá en abierto otros. Pero del que sí os puedo dejar información es de Cloudflare Connect on Tour London 2026, que tendrá lugar el día 15 de Abril.
Figura 2: Cloudflare Connnect on Tour.
La lista de Speakers es de primera linea, con Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer de Cloudflare, Grant Bourzikas, Chief Security Officer de Cloudflare, Ramy Houssaini Chief Cyber Solutions Officer Cloudflare o Tony Van den Berge, Geo Vice President, EMEA Cloudflare. Puedes registrarte en la web, pero date prisa que queda poco tiempo.
Después estos dos eventos, la tercera cita será en Futurenet World, que tendrá lugar a la semana siguiente, los días 21 y 22 de Abril, también en Londres, y donde yo estaré dando una charla el primer día, para hablar de "cómo fortificar despliegues de IA en la empresa".
Figura 4: Chema Alonso en Futurenet World
O sea, que si estás por Londres estos días, puede que te cruces conmigo "at random" por la city, y si vienes a alguna de las charlas, pues nos vemos seguro, que estaré trabajando en la ciudad "de los cielos grises".
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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