Semana del libro en @0xWord: Cupón 10% descuento DIALIBRO2026" por el #Diadelibro2026
Un años más, desde 0xWord nos sumamos a celebrar el Día del Libro, así que desde ya mismo, hasta el próximo jueves 30 de Abril a las doce de la noche, podrás conseguir todos los productos de la tienda de 0xWord con un 10% de descuento utilizando el código: DIALIBRO2026.
Figura 1: Semana del libro en 0xWord: Cupón 10% descuento
DIALIBRO2026" por el #Diadelibro2026
El código descuento, que estará activo hasta las 23:59 del jueves 30 de Abril es DIALIBRO2026, así que si lo utilizas tendrás un descuento del 10% en todo el material de 0xWord en la tienda. Incluido el material de Cálico Electrónico, los Packs Oferta, los VBOOKs, los cómics de EVIL:ONE en 0xWord Comics, las novelas en 0xWord Pocket o los nuevos de 0xWord Brain.
Figura 2: Compra tus libros de Hacking en 0xWord
Además, puedes usarlo también para nuestros nuevos libros como el de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment" que he escrito con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco que es una de las últimas novedades.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Y por supuesto, también todos los cómics que tenemos publicados, como el nuevo de Olivia en Golem City, El Fin de Cálico, Las tiras de Cálico, Hacker Épico, La Elite, Universo Armatura o los cómics de la miniserie completa de Evil:ONE que puedes comprar también en la web de 0xWord.
Figura 4: Cómics en 0xWord
Pero además, tienes formas de incrementar los descuentos de 0xWord, utilizando tus Tempos de MyPublicInbox, que puedes usar de dos formas diferentes. Enviando Tempos a 0xWord y consiguiendo un descuento extra o canjeando un código descuento de 0xWord por Tempos de MyPublicInbox. Aquí te explico cómo se hace.
Enviar tus Tempos a 0xWord y recibir el descuento
La idea es muy sencilla, hemos creado un Buzón Público de 0xWord en MyPublicInbox y tenemos disponible el módulo de transferencias de Tempos entre cuentas siempre que el destinatario sea un Perfil Público de la plataforma. Para que se puedan hacer estas transferencias, primero debe estar el Perfil Público destinatario de la transferencia en la Agenda.
|Figura 5: Perfil de 0xWord en MyPublicInbox. Opción de "Añadir a la Agenda".
https://MyPublicInbox.com/0xWord
Para dar de alta un Perfil Público en tu agenda, solo debes iniciar sesión en MyPublicInbox, y con la sesión iniciada ir a la web del perfil. En este caso, a la URL del perfil público de 0xWord en MyPublicInbox, - https://MyPublicInbox.com/0xWord - donde te aparecerá la opción de "Añadir a la agenda". Cuando acabe este proceso, podrás ir a la opción Agenda de tu buzón de correo en MyPublicInbox y deberías tener el Perfil Público de 0xWord allí.
|Figura 6: Cuando lo agregues estará en tu agenda
Una vez que lo tengas en la agenda, ya será tan fácil como irte a tu perfil - se accede haciendo clic en la imagen redonda con tu foto en la parte superior - y entrar en la Zona de Transferencias. Desde allí seleccionas el Buzón Público de 0xWord, el número de Tempos que quieres transferir, y en el concepto debes poner que es para recibir un código descuento para usar en la tienda de 0xWord.
No te preocupes por el texto concreto, porque los procesamos manualmente como los pedidos de se hacen en la tienda.
Canjear 500 Tempos por un código descuento de 5 €
La última opción es bastante sencilla. Solo debes irte a la sección de Canjear Tempos -> Vales para Tiendas, y "Comprar" por 500 Tempos y código de 5 €. Es lo mismo que enviar la transferencia pero en un paquete de 500 Tempos y de forma totalmente automatizada, así que solo con que le des a comprar recibirás el código descuento y lo podrás utilizar en la tienda de 0xWord.com
Así que, si quieres conseguir nuestros libros de Seguridad Informática & Hacking aprovechando los descuentos de las ofertas, entre el código de descuento DIALIBRO2026 y los Tempos de MyPublicInbox podrás hacerlo de forma muy sencilla y mucho, mucho, mucho más barato. Y así apoyas este proyecto tan bonito que es 0xWord.com.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario