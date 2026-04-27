"Gazapos Apócrifos Cochinos" cazados con Gemini
El mítico cómic de "La gran superproducción" del maravilloso Superlópez tiene a la novia de López - el alter ego de Superlópez - participando como Script-Girl, y se pasa todo el tebeo preguntado... ¿qué es y qué hace una Script-Girl? Por supuesto, cuando eres un niño no lo sabes, y tuve que aprender que es un rol que se usa para asegurarse de que todo está como estaba en la escena anterior. Que no se han movido los objetos, ni ha cambiado el color de la camiseta de la grabación de una escena a la siguiente.
Viendo el Indomable Will Hunting, en una de las escenas sale Will hablando con su profesor de universidad y detrás se ven cuatro pizarras. En un plano, contra-plano, una de las cuatro pizarras está movida y mi mente saltó de la película - rompiéndose el pacto con el espectador - al set, pensando.. ¿donde estaba la Script-Girl o el Script-Boy para no pillar ese gazapo?
Mis TOCs buscando gazapos apócrifos
Desde entonces, descubrir estos gazapos en las películas. Es un TOC que me tiene con varias capas de atención viendo la película. Y soy un coñazo. Estoy viendo la primera temporada de Breaking Bad viéndola e intentando destripar qué va a pasar. "Lo va a tener que matar, porque su nickname es Eight Ball y es un juego fonético de "Hate" así que el director te está marcando que es irracional y no va a cumplir el trato y bla, bla, bla, bla.. " un coñazo ver algo conmigo, por lo que hace años que veo las películas y series solito con mi TOC de buscar gazapos.
|Figura 2: Tabla Periódica en el Joven Sheldon Capítulo 6 Temporada 1
Viendo "El pequeño Sheldon" encontré un par de ellos que me encantaron por ser "apócrifos". El término apócrifo se usa para determinar que algo ha sido falseado para pretender ser original, y son normalmente textos escritos a posteriori que pretender haber sido escritos en una determinada época anterior.
|Figura 3: Tabla Periódica con los elementos químicos del futuro
en Stranger Things Temporada 2 Episodio 2
Eso es lo que pasaba con la Tabla Periódica de su profesor de Química. Pretendía ser el año 1989 y la tabla periódica mostraba elementos que no fueron descubiertos hasta después. Y me sentí muy contento descubriéndolo. Y sorprendentemente, exactamente el mismo gazapo apócrifo de la tabla periódica en Stranger Things.
Pero es que la tabla periódica es difícil, y en la serie de Agent Carter de Marvel, que está ambientada en los años 40, sucede exactamente lo mismo con la tabla periódica.
También me sentí contento descubriendo el póster de Axl Rose con el atuendo que uso en Use Your Illusion - año 1991 - en la serie que tenía su fecha en 1989. A los fans de los Guns & Roses no nos la das así de fácil.
Pero en esa misma serie quise pillar otro gazapo apócrifo en la tienda de cómics con las portadas de todos los cómics de Marvel y DC. Mi esperanza era que alguno hubiera sido publicado después, que a un fan de los superhéroes no nos la pegas así de fácil. Pero no, estaban todos correctos en fecha, y me hizo dar un "Respect" a la Script Person de la serie.
Ahora, con la llegada de la IA, encontrar estos gazapos apócrifos es más sencillo, y es lo que hice este fin de semana con la serie "Cochinas" que va de un películas "cochinas" en un vídeo-club en Valladolid allá por el año 1998. Tenemos una fecha, así que hay que cumplirla. Y cuando vi una escena con todas las cintas X del vídeo club pensé lo mismo que con los cómics de la tienda de Sheldon.... ¿Serán todas de 1998?
Como os imaginaréis, en la era de la IA no iba a ponerme a revisarlo yo manualmente, así que le hice foto y la subí a Gemini y le pedí que me hiciera una lista con los títulos y los años de publicación de las películas.
No está mal para hacerse un buen catálogo si es lo que estás buscando. Pensé que, lo mismo, como eran películas X, tal vez Gemini iba a ponerse casto e iba a tener que hacer un Jailbreak rápido de esos sencillotes, pero no fue necesario.
Figura 10: Películas en el estante del medio.
Un par de ellas correctas.
Como podéis ver, hace la búsqueda correcta utilizando las capacidades cognitivas de visión artificial, y reconoce la lista de las películas, con los años en concreto de cada una de ellas, entregándome la lista completa.
Figura 11: Películas en el estante inferior
Y no, no son del año 1998 como se supone que deberían ser, así que tenemos un gazapo apócrifo cochino en la serie, que no es que sea importante para disfrutar la serie, pero que a un friqui con TOC como yo, que disfruta con estas cosas, me hace gracia poder pillarlo usando Inteligencia Artificial tan rápidamente. Eso sí, para mí no son fallos, sino "Easter Eggs" que nos dejan los creadores de contenidos para que podamos jugar, así que más que agradecido que nos dejen estos mensajes ocultos, que yo lo hago constantemente en mis posts. En este también hay uno.
Figura 12: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario