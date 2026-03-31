"Bug Hunter": Nuevo libro en 0xWord
Otro día feliz, porque tenemos un nuevo libro en 0xWord, que sabéis que conseguir esto y mantener una editorial como la nuestra viva es siempre un reto. Así que, presentaros este nuevo libro de "Bug Hunter", escrito por David Padilla, alguien que sabe de esto, de ser un buscador de Bugs, que ha escrito este libro que sus más de 200 páginas te va a entretener y enseñar cómo hacer esto hoy en día con IA.
Figura 1: "Bug Hunter": Nuevo libro escrito por David Padilla en 0xWord
¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente reportar vulnerabilidades en empresas reconocidas a nivel mundial? ¿Te gustaría dar el paso y obtener reconocimiento descubriendo fallos? El Bug Bounty es una disciplina de seguridad ofensiva basada en recompensar a quienes identifican y reportan vulnerabilidades y justifican su impacto en activos de distintas compañías. Sin embargo, la realidad dista mucho del mito.
Figura 3:"Bug Hunter" escrito por David Padilla en 0xWord
Este libro ha sido desarrollado desde la experiencia de alguien - David Padilla - que empezó desde cero, con curiosidad y constancia, documentando cómo se descubren vulnerabilidades, cómo se entienden y cómo se reportan. No pretende vender la imagen de un “Bug Hunter” que gana miles de dólares, sino mostrar el proceso real: aprendizaje, errores, frustración y evolución de un usuario estándar.
Figura 4: Contactar con David Padilla Alvarado
A lo largo de sus páginas, se presenta una metodología técnica clara, combinada con casos reales, técnicas de explotación, enfoques prácticos y reflexiones sobre el presente y futuro del sector, incluyendo el papel de la Inteligencia Artificial en el Bug Bounty. El objetivo es tratar al lector como un igual: acompañarle desde sus primeros pasos hasta comprender cómo enfrentarse a un entorno complejo, exigente y altamente competitivo. Este no es sólo un libro sobre encontrar vulnerabilidades, sino sobre desarrollar una mentalidad.
Como os podéis, está cargado de todo lo que llevamos años escribiendo por aquí. Por supuesto, es un complemento ideal para el libro de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" que también podéis comprar hoy mismo. Así que, si quieres un libro para comenzarte a formar en el mundo de la Inteligencia Artificial aplicado a la Ciberseguridad, el Pentesting y el Hacking y el Bug Bounty, ya los tienes disponible para que te lo puedas comprar. Además, puedes usar tus Tempos de MyPublicInbox.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Para terminar, te recuerdo que tendrás también 100 Tempos de MyPublicInbox por la compra de este libro de "Bug Hunter" y que, además, puedes pagar completa o parcialmente este libro con Tempos de MyPublicInbox. Aquí te explico cómo se hace.
Usar tus Tempos de MyPublicInbox 0xWord para adquirir este libro
La idea es muy sencilla, hemos creado un Buzón Público de 0xWord en MyPublicInbox y tenemos disponible el módulo de transferencias de Tempos entre cuentas siempre que el destinatario sea un Perfil Público de la plataforma. Para que se puedan hacer estas transferencias, primero debe estar en tu Agenda el Perfil Público destinatario de la transferencia.
|Figura 7: Perfil de 0xWord en MyPublicInbox. Opción de "Añadir a la Agenda".
https://MyPublicInbox.com/0xWord
Para dar de alta un Perfil Público en tu agenda, solo debes iniciar sesión en MyPublicInbox, y con la sesión iniciada ir a la web del perfil. En este caso, a la URL del perfil público de 0xWord en MyPublicInbox, - https://MyPublicInbox.com/0xWord - donde te aparecerá la opción de "Añadir a la agenda". Cuando acabe este proceso, podrás ir a la opción Agenda de tu buzón de correo en MyPublicInbox y deberías tener el Perfil Público de 0xWord allí.
|Figura 8: Cuando lo agregues estará en tu agenda
Una vez que lo tengas en la agenda, ya será tan fácil como irte a tu perfil - se accede haciendo clic en la imagen redonda con tu foto en la parte superior - y entrar en la Zona de Transferencias. Desde allí seleccionas el Buzón Público de 0xWord, el número de Tempos que quieres transferir, y en el concepto debes poner que es para recibir un código descuento para usar en la tienda de 0xWord.
No te preocupes por el texto concreto, porque los procesamos manualmente como los pedidos de se hacen en la tienda.
Canjear 500 Tempos por un código descuento de 5 €
La última opción es bastante sencilla. Solo debes irte a la sección de Canjear Tempos -> Vales para Tiendas, y "Comprar" por 500 Tempos y código de 5 €. Es lo mismo que enviar la transferencia pero en un paquete de 500 Tempos y de forma totalmente automatizada, así que solo con que le des a comprar recibirás el código descuento y lo podrás utilizar en la tienda de 0xWord.com
Así que, si quieres conseguir nuestros libros de Seguridad Informática & Hacking aprovechando los Tempos de MyPublicInbox podrás hacerlo de forma muy sencilla y mucho, mucho, mucho más barato. Y así apoyas este proyecto tan bonito que es 0xWord.com.
Ser escritor de libros de 0xWord
Además, todos lo que queráis convertiros en escritores y hacer un proyecto de libro con nosotros. Podéis también enviarnos vuestra propuesta a través del buzón de 0xWord en MyPublicInbox, y si sois Perfiles Públicos de la plataforma, podéis entrar en la sección de Mi Perfil -> Servicios para ti y solicitar más información sobre el proceso de escribir un libro en 0xWord.
Figura 11: Si eres un Perfil Público de MyPublicInbox
Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo y evaluará tu proyecto de publicación de libro. Ya sabes que principalmente de Seguridad Informática & Hacking, y puede ser técnico, súper-técnico, o divulgación, y si es una novela... podemos estudiarlo también.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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