The Wave 2026: ‘Hacking & Cybersecurity in the age of AI Revolution’ - 15 Abril en Zaragoza
Los próximos días 14, 15 y 16 de Abril tendrá lugar en Zaragoza el Congreso The Wave 2026, con una amplia participación de empresas tecnológicas, ponentes de primer nivel, y exposiciones, y yo estaré para dar una ponencia el día 15 de Abril en el Planet Zero - que será el auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza - a las 11:50, de la mano de Nunsys y Cloudflare.
Por supuesto hablaré de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en una charlad de media hora, así que si vas a estar por allí, recuerda, el día 15 a las 11:50 estoy en el auditorio Planet Zero, por si quieres pasarte a verme.
Por supuesto, si te has leído el libro de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment" seguro que te haces una idea de lo que voy a contar allí, pero... como siempre, estará actualizada hasta el último minuto, que en este mundo todo va muy deprisa.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Ese mismo día, estará como cabeza de cartel cerrando el evento, el gran José María Álvarez-Pallete, que es un gran ponente y que, como siempre, dará una charla espectacular. Será a las 19:00 horas, para cerrar la jornada del día 15.
Pero además, el día 14 tenéis, entre muchos, a Paco Salcedo, Presidente de Microsoft España, y el día 16 a Jordi Wild - que tengo muchas ganas de conocerlo en persona -, y al viejo rockero de Alejandro Vesga, que estarán dentro de una lista de grandes ponentes. Nos vemos por Zaragoza.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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