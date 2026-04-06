Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos
El mundo cambió para no volver a lo que era antes. Lo estamos viendo constantemente. Las grandes empresas se están re-estructurando para meter en el corazón de su negocio la Inteligencia Artificial. Y esto está llevando a que muchos trabajadores estén siendo despedidos. También estamos viendo el nacimiento de muchísimas nuevas empresas con un número muy pequeño de empleados que están creciendo como la espuma. Todas ellas basadas en procesos de negocio hechos con Inteligencia Artificial. El mundo del trabajo, el emprendimiento y los puestos empresariales han cambiado.
Con ese principio se ha construido el Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos que se va a presentar el próximo Domingo 12 de Abril. Un Máster pensado para una nueva generación de profesionales y emprendedores que tienen claro que la Inteligencia Artificial tiene que ser parte del ADN de su trabajo.
El mundo laboral anterior ya no existe, y si sales al mercado laboral o te lanzas a emprender y no tienes esto claro, entonces estás condenado a no salir airoso de donde te vas a meter. Se trata de que los asistentes de esta formación tengan las capacidades en IA que les permita ser de los más preparados en este nuevo "orden" laboral.
El objetivo de este Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos, está orientado a manejar los modelos de Inteligencia Artificial desde el primer día de clase, a conocer cómo aplicar en workflows de negocio estás tecnologías, a construir Agentes IA que puedan ser parte de los organigramas empresariales o directamente tus compañeros y tu equipo de trabajo.
La presentación de este Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos, que será online con clases en directo por profesionales del sector, como mi compañero David Hurtado de Microsoft, y un largo número de profesionales del sector focalizados en explicar la aplicación de IA en el Core de los negocios y la empresa.
Figura 6: David Hurtado, de Microsoft, será profesor del
Los contenidos de esta formación están pensados para aplicar la Inteligencia Artificial en el mundo del emprendimiento y la empleabilidad profesional. Con especial foco en competitividad profesional de los asistentes.
- Módulo de IA aplicada a la inversión
- Módulo de IA aplicada al emprendimiento
- Módulo de IA aplicada a la carrera profesional/empleabilidad
- Módulo de IA aplicada a marketing y creación de contenido
- Módulo de IA aplicada a las finanzas
Supongo que si me sigues en mi blog o en mis redes sociales has visto que todas las semanas más de la mitad de los artículos que escribo están dedicados a la Inteligencia Artificial, y no es por casualidad. Yo soy de esos que ha estado aplicando masivamente la IA en mi día a día personal y profesional, para no perder un ápice de la productividad que nos exige este nuevo mundo, y voy a ser Mentor del Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos y podrás estar en contacto conmigo a través del "Chema Alonso´s Corner" que hemos creado en MyPublicInbox.
También habrá una sesión de Vídeo Conferencia en directo conmigo donde se hará un Q&A con todos los asistentes. Podrás preguntar, resolver dudas, preocupaciones o incertidumbres que tengas sobre este mundo. Así tendrás una sesión conmigo y un chat durante todo el Máster donde podrás debatir conmigo, con el resto de los alumnos, y con otros profesores, pero también acceder a noticias, tutoriales, artículos, y consejos para incrementar el impacto del tiempo que inviertas en formarte durante este Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos en tu vida personal y profesional.
Figura 8: Conexión al Chema Alonso´s Corner del
Todos los asitentes, además, tendrán 100 Tempos de MyPublicInbox para utilizarlos en la plataforma, para participar e interactuar con otros perfiles, pero sobre todo para usarlos en desarrollar su Perfil Público en MyPublicInbox y subir su exposición profesional a través de Internet.
Mensaje final
Los cambios siempre dan miedo. Este mundo va muy rápido. Si estás pensando eso de "debería aprender" es mejor que lo hagas de una vez por todas. Cuando más tardes, más complejo será el cambio, la adaptación, y más grande será el salto de aprendizaje que deberás hacer. Mi consejo... "Big Problems First", y convierte lidiar con esta vorágine de cambios en una oportunidad para ti. Si quieres más información, apúntate para ir el día 12 de Abril a las 19:00 horas (de España) a la presentación del Máster en IA Aplicada & Optimización de Procesos Productivos y decides luego.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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