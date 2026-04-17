Cómo solucionar tres "Big Problems" del "Agentic AI Coding" usando Neo
El avance de la IA Generativa y Agéntica no es nada menos que espectacular y, casi indudablemente, la mayor y más rápida revolución tecnológica de la historia. Llevamos unos años oyendo la promesa de agentes autónomos y desarrolladores multiplicados por diez, sin embargo, cuando miras a un equipo de desarrollo de software en un entorno corporativo, los atascos aún son los de siempre. La realidad es que aunque las demos presentan unos escenarios idílicos, esta tecnología no está todavía al nivel al que se nos presenta.
Neo es el producto que hacemos en Sagittal AI, una empresa que no vende magia, sino que trata de maximizar el partido que se le puede sacar a la IA, aceptando sus limitaciones, y del cual hablé en esta conferencia que os dejo por aquí.
Pero hoy os quiero hablar de tres problemas concretos que, si has trabajado en equipos de desarrollo de software seguro que conoces bien. Vamos a verlos uno a uno.
Problema: La interfaz. De secretario/a del bot a delegar trabajo
El patrón actual te será familiar: abres el chat o el plugin del IDE, te conviertes en “prompt engineer”, le explicas al agente lo que quieres, le pegas medio ticket, añades fragmentos de código, corriges lo que ha entendido mal… y vuelta a empezar. El asistente de IA no está tanto a tu servicio como tú al suyo.
El patrón actual te será familiar: abres el chat o el plugin del IDE, te conviertes en “prompt engineer”, le explicas al agente lo que quieres, le pegas medio ticket, añades fragmentos de código, corriges lo que ha entendido mal… y vuelta a empezar. El asistente de IA no está tanto a tu servicio como tú al suyo.
El problema es que con ese esquema no puedes delegar de verdad. Tienes que estar presente, pendiente del chat, confirmando el plan, cada paso, y desbloqueando al agente cuando se atasca, o reconduciendo cuando se pierde. El cuello de botella sigue siendo tu tiempo. Mientras el humano tenga que estar “en la sala” para que las cosas avancen, la productividad solo sube un poco, nunca un orden de magnitud. Algunos CLIs e IDEs han intentado introducir gestión de tareas en background pero, en la práctica, son difíciles de configurar y usar y casi nadie las adopta.
Neo resuelve este problema de forma que la interacción entre IA y humano sea exactamente la misma que entre humano y humano. No hace falta una interfaz de usuario nueva. Si se trata de delegar, ya tenemos herramientas colaborativas para delegar y trabajar en equipo: Jira, GitHub, Azure DevOps, Confluence, Figma…
Figura 4: Tools con las que se integra Neo
A Neo se le asignan tareas como a cualquier miembro del equipo, se encarga de buscar contexto en tus tickets, documentos, código, crear la rama, implementar cambios, escribir pruebas, resolver el CI si falla, y actualizar el estado de las tareas según el "Way of Working" del equipo.
Figura 5: Pull request diagrams
Tú te vas a otra cosa y vuelves cuando hay PR lista para revisar, y lo haces en herramientas que llevan 15 años perfeccionando la UX para revisar código. ¿Que quieres iterar? Comentarios en la propia PR ¿Que no te gusta el resultado? Descarta la PR, y no has perdido ni el dinero ni el tiempo.
Problema: Seguridad. CVEs críticos y teatro de permisos
La mayoría de los desarrolladores trabajan en portátiles no plataformados y con permisos de administración. Los agentes que ejecutan corren con sus mismos permisos y las mismas credenciales que usan para acceder a repositorios, pipelines y entornos en la nube. Si alguien compromete el Agente IA o uno de sus conectores, no se queda en la máquina local: entra en la organización con la identidad del desarrollador.
Los MCPs y “tools” enchufados al Agente AI agravan aún más el tema. De repente el modelo puede hablar con bases de datos internas, paneles de administración o scripts de automatización. Cuando algo falla, lo que aparece publicado son CVEs de impacto alto o crítico, porque no estamos hablando de un pequeño leak, sino de ejecución remota, escaladas de privilegios o acceso directo a datos sensibles. Si no, respasa el libro de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment.
Problema: Seguridad. CVEs críticos y teatro de permisos
La mayoría de los desarrolladores trabajan en portátiles no plataformados y con permisos de administración. Los agentes que ejecutan corren con sus mismos permisos y las mismas credenciales que usan para acceder a repositorios, pipelines y entornos en la nube. Si alguien compromete el Agente IA o uno de sus conectores, no se queda en la máquina local: entra en la organización con la identidad del desarrollador.
Los MCPs y “tools” enchufados al Agente AI agravan aún más el tema. De repente el modelo puede hablar con bases de datos internas, paneles de administración o scripts de automatización. Cuando algo falla, lo que aparece publicado son CVEs de impacto alto o crítico, porque no estamos hablando de un pequeño leak, sino de ejecución remota, escaladas de privilegios o acceso directo a datos sensibles. Si no, respasa el libro de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Los fabricantes de estas herramientas tratan de mitigar el problema interrumpiendo al Agente IA para que el usuario confirme el uso de la herramienta o recurso, pero esto deja de hacer al agente independiente y al final se acaban ejecutando en un modo “sí a todo” que invalida la mitigación.
Neo parte de un planteamiento distinto. La configuración es gestionada por los equipos de IT y seguridad, no por cada desarrollador en su portátil. Sus permisos se acotan por integraciones y políticas corporativas, de forma parecida a cuando incorporas a un contractor externo. Además, no es un sistema en el que se considera al LLM inteligente y se le pone en un loop hasta que consiga su objetivo.
Neo parte de un planteamiento distinto. La configuración es gestionada por los equipos de IT y seguridad, no por cada desarrollador en su portátil. Sus permisos se acotan por integraciones y políticas corporativas, de forma parecida a cuando incorporas a un contractor externo. Además, no es un sistema en el que se considera al LLM inteligente y se le pone en un loop hasta que consiga su objetivo.
Figura 8: Fix vulnerabilities before they happen
En su lugar, Neo tiene una serie de flujos deterministas optimizados para tareas de software, lo cual permite meter validaciones en cada paso del flujo, y dar a cada paso exclusivamente el contexto que necesita. Siguen siendo LLMs y el determinismo nunca está garantizado, pero Neo consigue de esta manera una ejecución mucho más predecible.
Problema: Productividad. acelerar solo al programador no mueve la aguja
Si preguntas a los desarrolladores, la mayoría dice que con IA va más rápido. Pero cuando miras las métricas del equipo, ya sea tiempos de entrega, funcionalidades desplegadas, bugs resueltos, … parece que los datos no concuerdan con la experiencia individual.
Al mirar el ciclo completo de una funcionalidad, queda bastante claro lo que está pasando: alguien pide una funcionalidad, se redacta y refina la especificación, se espera a dependencias (diseño, traducciones, otros equipos), se asigna, se desarrolla, se revisa el código, se diseña el plan de pruebas, se ejecutan los tests, se corrigen fallos y, si todo va bien, se despliega.
Figura 9: Project Plan de Ingeniería del Software
El tiempo que el desarrollador pasa escribiendo código es sólo un tramo de esa cadena. Aunque reduzcas a la mitad este tiempo, las dependencias, revisiones, validaciones y esperas siguen igual. El lead time de la funcionalidad casi no se mueve.
Como todo esto ocurre en las mismas herramientas colaborativas que ya usas para medir, el impacto se ve en lead time, throughput y calidad, no solo en la sensación subjetiva.
Cómo probar Neo en tu empresa.
Neo no es una herramienta para un proyecto individual ni para un equipo pequeño. Para eso, hay otras herramientas mejores. Neo no es tan potente como el último agente del que hayas oído hablar esta semana trabajando en un problema de forma autónoma todo un fin de semana. Ninguna demo de Neo te va a dejar boquiabierto.
Neo está específicamente diseñado para un entorno corporativo con equipos de entre 5 y 15 personas que siguen un proceso, ya sea ligero o pesado, coordinado en herramientas colaborativas y donde la especificación suele estar dispersa en varias herramientas y cambia constantemente.
Puedes ver varias demos de Neo en acción para hacerte una mejor idea del concepto, y contactar con Sagittal AI para un piloto en tu empresa.
Figura 10: Code and test plans in Azure DevOps
Neo está diseñado para este escenario. A Neo no le das un prompt de dos líneas y por el otro lado sale un producto terminado, porque a un miembro del equipo tampoco le pides algo así. Neo ayuda a todos los miembros del equipo en todas las fases del ciclo de vida, aportando un poco a cada uno, acortando cada espera, y automatizando cada tarea monótona.
Como todo esto ocurre en las mismas herramientas colaborativas que ya usas para medir, el impacto se ve en lead time, throughput y calidad, no solo en la sensación subjetiva.
Cómo probar Neo en tu empresa.
Neo no es una herramienta para un proyecto individual ni para un equipo pequeño. Para eso, hay otras herramientas mejores. Neo no es tan potente como el último agente del que hayas oído hablar esta semana trabajando en un problema de forma autónoma todo un fin de semana. Ninguna demo de Neo te va a dejar boquiabierto.
Neo está específicamente diseñado para un entorno corporativo con equipos de entre 5 y 15 personas que siguen un proceso, ya sea ligero o pesado, coordinado en herramientas colaborativas y donde la especificación suele estar dispersa en varias herramientas y cambia constantemente.
Figura 11: Comienza a probar Neo desde hoy mismo
Puedes ver varias demos de Neo en acción para hacerte una mejor idea del concepto, y contactar con Sagittal AI para un piloto en tu empresa.
Un saludo,
Autor: José Palazón, CEO de Sagital.ai
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