Es sólo un punto. Date otra oportunidad. No te desalinees.
En la vida a veces salen cosas bien y a veces salen cosas mal. A veces te topas con gente que te apoya y otras veces te encuentras con gente que no te apoya, o incluso peor. A veces tomas decisiones correctas y otras tomas decisiones erróneas. A veces tienes un conflicto con alguien que te ataca. Otras te encuentras con personas que te apoyan. Todo parte de un ciclo que se va repitiendo muchas veces.
Esos días que pasan cosas buenas hay que poner las cosas en su justa medida y no dejar que la euforia te nuble la vista para no tomar una mala decisión basada en una percepción equivocada, pero los días que salen mal las cosas son días especiales para trabajar. Esos días puedes encontrarte que algo ha salido mal porque alguien te ha fallado, te la ha jugado, o has errado. Y al igual que hay que luchar contra la euforia, hay que luchar contra la emoción que cada uno de esos errores genere en uno. A veces es frustración, otras enfado e ira, otras pena o decepción, e incluso puede que genere rabia o sentimientos.
Conocer cuales son tus emociones ante esas situaciones es algo que yo intento reconocer, con mecanismos de detección, para contrarrestarlas con mecanismos de mitigación. No puedo dejar que ni una ni otra emoción me cambien la percepción y el foco. No podemos dejar que nos desalineen del objetivo en el que estamos centrados porque algo haya salido bien o mal en el camino.
Esto lo explicaba muy bien el maravilloso Roger Federer en su discurso en el acto de graduación de una universidad, donde él lo decía con "es sólo un punto". Ha salido bien, pero es sólo un punto, no hemos llegado a ningún sitio. Ha salido mal, pero aún no está perdido todo, es sólo un punto. Y es que la vida se trata de conseguir que por un margen pequeño los puntos buenos venzan a los puntos malos. Y no dejar que ni uno ni otro juego en contra de tu concentración y te desalineen de tu objetivo.
Figura 2: Roger Federer "It´s just a point"
Que alguien te quiera atacar o hacer daño y tú decidas que debes invertir tu valioso tiempo y energía en responderle, atacarle o comenzar una batalla es invertir tu más valioso tesoro en cosas que no están alineadas con tu objetivo. Que un éxito te haga olvidarte de que debes seguir trabajando con humildad, cada día, es dejar que tu ego te ciegue en lo que debes hacer para ganar el siguiente punto. Todos son sólo un punto, pero debes procesarlos y prepararte lo mejor para el siguiente.
Para eso, llevo años trabajando mensajes que me envío como "que sea esto lo peor que te pase", o "éste es el momento que marca la diferencia entre los que realmente quieren y los que dicen que quieren", "tampoco has hecho tanto, lo puedes hacer mejor", "ni un segundo en lamento, a por lo siguiente", frases que me ayudan a dejar atrás los puntos positivos - y no perder un momento demás en la celebración y la vanagloria -, y los puntos negativos - y no perder un minuto en emociones que me puedan desalinear de mi foco -. No recuerdo un día en el que no me haya dicho algo así a mí.
De eso salen mi demonio cabrón, o la aceptación de que en la vida mayormente hay inconvenientes e incomodidades más que problemas. Por eso el trabajo de protección contra la manipulación de terceros por miedos. Esta gestión de mis emociones es fundamental para poder focalizarme en todos los proyectos en los que me meto y disfruto haciendo. Controlar las emociones para que no se conviertan en un punto de desalineamiento de mis objetivos es un trabajo constante que me ayudan a tener disciplina en mi trabajo diario.
Y es muy importante. Tanto que, cuando escribí el artículo de "La formación para el nuevo "emperador" y la nueva "emperatriz"" donde os hablaba de las recomendaciones que yo le doy a Mi Hacker y Mi Survivor, una de ellas es la gestión de las emociones. Gestionar que las cosas salgan mal es mucho más sencillo si tú no estás de enemigo, y la quién pelea en contra tuya son tus emociones. Y gestionar el éxito es mucho más sencillo si tus emociones no te engañan. Al final, es solo un punto del juego, que es mucho más largo.
Figura: Rafa Nadal sobre gestionar el éxito y el fracaso
Dice Rafa Nadal que, además de gestionar el éxito y el fracaso, él se daba más oportunidades, así que después de cada fallo, en lugar de enfadarse y frustrarse, pensaba en cómo hacerlo mejor la siguiente vez. Confiar en uno mismo es darse más oportunidades. Dejar que las emociones negativas como la ira, la rabia o la frustración tomen control de tus actos, es no tener todo tu potencial al servicio de tus objetivos.
Figura 4: Date oportunidades
Esto, lo hablo mucho con mis hijas. Les cuento todas las veces que me salieron mal las cosas, todas las veces que erré y que conté en el discurso de graduación en la Universidad Carlos III. En todas esas ocasiones, cuando me habían salido mal las cosas, las emociones negativas intentaron adueñarse de mí. Luchar contra ellas y pensar en qué hacer desde la nueva situación teniendo en cuenta lo que había pasado, es parte de lo que me ayudó a hacerlas buenas.
No quiere decir que no hubiera ido bien o mejor si no hubiera fracaso, errado, o salido simplemente algo mal en el plan original, en el Plan A -, sino que pude hacer que el Plan B funcionara - o el Plan C o el D -, porque no perdí mi foco por un incidente negativo. Por supuesto, no tengo ni idea ya de cuál era el Plan A que tenía en mi cabeza a la edad de Mi Hacker o de Mi Survivor, porque vas bajando por la pista de la vida y te pasan cosas, encuentras nuevas rutas, gente en el camino, vas descubriendo mapa, y al final haces que el viaje sea divertido mientras te deslizas y caes por la pista.
Así que, a Mi Hacker y Mi Survivor intento transmitirles estas lecciones. Que hagan lo máximo para que el punto sea positivo, que no se digan mentiras en cuanto a lo que hacen bien o mal, y después, que si ha salido bien, piensen que sólo ha sido un punto y no permite relajarse ni un ápice, y si ha salido mal, que hay que trabajar para que el siguiente punto - sea cual sea el que toque o el que decidan que toca -, sea positivo.
Al final, la metáfora del tenis me encanta, porque mientras que no ha terminado el partido, no importa cómo vaya el marcador, puede ganar cualquiera. Así que puedes haber ganado todos los puntos menos el último, y tu oponente no haber ganado ninguno, pera aún puede ganarte. Y viceversa, mientras tengas oportunidades, tiempo y energía, puedes ganar el partido. Así que no dejes que los resultados anteriores te desalineen y te hagan perder el foco en tus objetivos.
¡Saludos Malignos!
PD: Hoy he usado a Rafa Nadal y Roger Federer no por casualidad. El tenis me parece el deporte más difícil. Estás solo. Hasta que no entra el último punto todo puede pasar. Es un deporte donde hay que ser bueno físicamente, hay que ser bueno tácticamente, hay que ser bueno técnicamente, hay que tener fuerza mental, y ganar es muy difícil por todos los que compiten. "Sólo" hay que estar recibiendo en la posición correcta, correr hacia donde te la lanza el rival, decidir dónde la quieres poner, y hacer un gesto técnico en movimiento para que la pelota vaya donde tu quieres. Y moverte a la posición correcta para recibir el siguiente punto. Y hay que hacerlo una y otra vez durante horas....Brutal.
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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