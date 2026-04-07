7 y 8 de Mayo: Tres eventos en Madrid sobre Cloudflare, Ciberseguridad, IA, Hacking con IA y Hack Royale
A finales de la semana que viene pasaré por Madrid. Será un viaje relámpago que me he comprimido con muchas actividades, que tendrán que ver con comidas, cenas, galas, conferencias, eventos, entrevistas y reuniones. Vamos, que va ser pisar Madrid y correr de un lado a otro, pero... qué bonito es volver siempre a mi ciudad. Dicho esto, os paso un par de eventos que voy a tener el día 7 de Mayo, ambos por la mañana, así que iré de uno a otro. Más otro que haré al día siguiente.
Figura 1: 7 y 8 de Mayo: Tres eventos en Madrid sobre Cloudflare,
Ciberseguridad, IA, Hacking con IA y Hack Royale
El primero será, como os he dicho, el día 7 de Mayo en la Digitaliza Week de la Comunidad de Madrid, donde temeos un evento con ponentes de Cloudflare, Mistral, y un montón de emprendedores y empresas tecnológicas.
Figura 2: Digitaliza Week en Madrid
Entre ellos Miguel Rego, David Hurtado, Carlos Luengo, y yo estaremos por allí, así que si te pilla bien, no te lo puedes perder, que seguro que nos vemos un rato para hablar de hacer cosas con Inteligencia Artificial. Ya sabes.
Figura 3: Digitaliza Week en Madrid con
Pero debes venir a primera hora si me quieres ver, porque yo me voy pronto después de mi charla, que me esperan en el ISMS Forum en el XV Foro de la Ciberseguridad donde estaré con Roberto Baratta, Sergio Padilla, Rafa Sánchez, Carlos Manchado, y un sinfín de amigos y grandes profesionales para hablar de Ciberseguridad sobre todas las cosas.
En esta ocasión, yo estaré en el track de Cyber Security Trends, donde me han pedido que hable de Mythos y el uso de Inteligencia Artificial para buscar vulnerabilidades y explotarlas en el código fuente, algo que, Mythos mediante o ausente ya es un problema, o una herramienta de solución.
De todo esto ya hablé en el libro de Hacking y Pentesting con Inteligencia Artificial, así que será una ampliación y actualización, además de contar alguna cosa extra que desde Cloudflare hemos estado cerca de Mythos.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Aún así, la lista de temas que se van a tratar en el XV Foro de la Ciberseguridad del ISMS Forum son extensos, así que debes hacer un esfuerzo por venir a estar allí, que seguro que aprendes cosas.
Eso sí, yo estaré solo un rato, que después tengo una reunión de trabajo y por la tarde otro acto, pero... allí podremos vernos. Como os he dicho, estaré poco en Madrid y tengo que exprimir el tiempo al máximo para hacer todo lo que tengo que hacer.
Figura 8: Hack Royale de Secur0
Así que al día siguiente por la tarde, estaré en el Evento de Hack Royale de Secur0, la competición de Bug Hunters que reparte 25.000 €, donde estaré dando una charla a los participantes de la misma. Si quieres asistir, puedes contactar con ellos, a ver si puedes venir.
Figura 9: Hack Royale de Secur0
Así es mi vida de intensa cuando voy para Madrid, pero quiero aprovechar cada minuto que estoy por allí, y aunque será un poco de estrés, siempre merece la pena.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
PS: Os dejo también la entrevista que me hizo recientemente Luis Herrero donde hablé de todos estos temas también, por supuesto.
💻#IA El futuro de la Inteligencia Artificial— En Casa De Herrero (@encasadeherrero) April 28, 2026
🗣️Luis Herrero entrevista a @chemaalonso, el conocido hacker español y ahora vicepresidente de Desarrollo Internacional en @Cloudflare 👇
📻#DIRECTO #EsHERRERO https://t.co/DfAtdvNKqP pic.twitter.com/t7mZOBRcwg
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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