Hierarchical Reasoning Model
En el mundo de la Inteligencia Artificial, si te pierdes una semana, entonces te has quedado atrás. Hoy os quería hablar del paper publicado hace diez días, que define una arquitectura que los investigadores han denominado "Hierarchical Reasoning Model", y que permite, resolver problemas de razonamiento complejo, reduciendo la carga de predicción mediante una división de tareas a dos niveles, uno más estratégico de visión completa, y otro nivel más ejecutivo orientado a resolver las tareas inmediatas. Y los resultados son espectaculares.
Figura 1: Hierarchical Reasoning Model
El paper lo tenéis publicado para que lo podáis leer, y merece la pena que lo marquéis en favoritos, porque parece que va a ser una referencia que nos vamos a encontrar en los artículos subsiguientes, así que toma buena nota de éste.
Figura 2: Hierarchical Reasoning Model
Como se explica en el gráfico de esa primera página del paper, que como los trabajos brillantes, se explican bien en pocas palabras, lo que hacen es copiar las zonas de actividad del cerebro, donde los trabajos de razonamiento más complejo tienen lugar en la zona frontal, mientras que las tareas más de ejecución inmediata y cuasi-automática se ejecutan cerca del hipotálamo.
Figura 3: Funcionamiento de HRM
Teniendo en cuenta que las tareas de razonamiento más complejo dan órdenes a las labores de trabajo más inmediato, el tiempo de ejecución es distinto. El High-Level revisa la "big picture" de cómo va el proceso completo cada cierto tiempo para la resolución del problema global, revisando periódicamente cómo se están ejecutando las tareas de Low-Level, lo que permitirá tomar nuevas decisiones desde el High-Level que mandarán nuevas tareas en el Low-Level, que trabajará por tanto con mayor frecuencia.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Esto permite que, por tanto, con un modelo mucho más pequeño en número de tokens, en el ejemplo del paper se habla de 27 millones de parámetros, y con un entrenamiento mucho menor - 1.000 samples -, se consiga vencer a modelos de Deep Reasoning como DeepSeek v3 con DeeptThink R1 utilizando el Prompt Analysis constante en la Chain of Thoughts, a Claude 3.7 8K o a o3-mini-high.
Figura 4: Comparación en Benchmarks
Pero hoy me gustaría dejaros la explicación de Gabriel Merlo, que hace un trabajo de divulgación maravillosa sobre Inteligencia Artificial, y lo ha explicado en poco más de veinte minutos de manera brillante en este vídeo que ha construido, así que os lo dejo para que lo disfrutéis.
Los avances en Inteligencia Artificial están cambiando nuestro mundo y han hecho que el contexto en el que vivimos y trabajamos como personas, profesionales, empresas y sociedades esté en disrupción. La carrera por dominar la IA se está viviendo a nivel Geo-Político, a nivel empresarial, y, claro que sí, a nivel profesional, así que ponte las pilas. Te recomiendo que te veas los vídeos de Gabriel Merlo en su canal, que son todos muy buenos.
Para los que nos dedicamos al area profesional de ciberseguridad, pentesting, hacking, también. Así que si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligen
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario