De “El cortador de césped” a Genie 3: El futuro que imaginamos con mundos virtuales en tiempo real
Han pasado once meses desde mi primera comunicación con Chema Alonso a través de su cuenta de MyPublicInbox. Y ahora me doy cuenta de que, sin saberlo, desde entonces estoy viviendo mi último año de infancia tecnológica. Hola, soy María. Hace poco os hablé de Veo 3. Hoy quiero hablaros de Genie 3, que es también de Google DeepMind.
Figura 1: De “El cortador de césped” a Genie 3.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hablando pronto y mal: Veo 3 es un generador de vídeos, Genie 3, es un generador de simuladores. Aunque Genie 3 se ha anunciado esta semana, no podemos usarlo todavía: de momento las pruebas están reservadas por invitación a investigadores concretos con máquinas potentes. Personalmente agradezco tener un margen de tiempo para hacerme a la idea. Hay mucho que digerir.
Lo resumo brevemente a continuación en el artículo, pero si quieres una explicación más detallada, Carlos Santana a.k.a. DotCSV lo explicó genial el otro día en un vídeo muy chulo de esos que publica en su canal. Aquí os lo dejo.
Figura 3: GENIE 3 ¡El increíble SIMULADOR DE MUNDOS INTERACTIVOS de Google!
¿Os lo resumo? Venga va. O como te diría si estuviéramos en un mundo virtual... “Sígueme” :D
1. Escribes un prompt de lo que quieres generar.
2. Genie 3 simula un entorno virtual según tu prompt.
3. Una vez generado el entorno, tú lo navegas desde tu pantalla, manejando los controles desde tu teclado
4. El vídeo se genera en tiempo real respondiendo a tus controles: adonde mires, Genie 3 genera cada fotograma simulando lo que ves.
5. Podrás añadir objetos y acciones sobre el mundo ya creado, y accionar la interactividad desde tus controles.
6. Tu sensación será similar a estar avanzando por un videojuego, pero no es geometría tradicional. No hay 3D, no hay grid: lo que ves y accionas está siendo imaginado por Genie 3 en tiempo real.
7. Las sensaciones físicas son increíblemente realistas. Por ejemplo cómo responde el agua a la colisión, parece real.
8. Genie 3 tiene memoria estable. Aunque gires la cámara a un lado y luego vuelvas a girar a la vista inicial, no cambia lo que estabas viendo.
Como ves en este ejemplo de la web de Genie 3, puedes pedirle que te genere una escena interactiva donde el usuario pinte una pared. Atiende porque esto es muy fuerte: si el usuario se mueve en mitad de su labor, al volver atrás sus trazos seguirán ahí.
Entre la información publicada por Google DeepMind encontraréis esta tabla, donde podéis identificar de un vistazo algunas de las mejoras de Genie 3 respecto a versiones anteriores y Veo.
Y ahora dime, ¿no has notado nada raro? Ahá... Esas imágenes... ¿No corresponden a Genie 3, verdad? ¡Efectivamente y no! XD Son capturas falseadas del videoclip “Amazing” de Aerosmith, de 1993.
¿Y por qué te he troleado con Aerosmith? Te cuento: porque es significativo para mí. Este videoclip fue uno de los primeros contactos que tuve en mi vida con el concepto de realidad virtual. Pero no fue el primero.
Figura 13: “Amazing” de Aerosmith, del album Get A Grip, 1993.
Mi primera referencia a realidad virtual fue una peli que trajo mi hermano del videoclub al poco de tener un vídeo VHS en casa. Es de 1992: El cortador de césped de Brett Leonard. Está basada en un relato corto de Stephen King de 1975 incluido en el libro de relatos El umbral de la noche.
Figura 14: Trailer de la película El cortador de césped (The Lawnmower Man)
Recuerdo erróneamente que pasó muchísimo tiempo entre la peli del 92 y el videoclip del 93... Como si hubieran pasado varios años. Creo que lo recuerdo mal porque en 1992 aún era la niña del ratón roto, con 14 años. Pero en 1993 ya tenía 15 años (sí, tú ríete...) Pero va en serio: a los 15 es como si de repente fuera otra persona. Desde 1993 hasta ahora la tecnología de realidades extendidas ha cambiado mucho, cuantitativamente. Pero eso, en el fondo eran cambios cuantitativos. Yo que tanto he amado la geometría, el low-poly, el level of detail, la draw distance, el render to texture... Snif.
Por cierto, ¿leíste el artículo del otro día de dr. dr. Maligno, el de entrenar a robots mediante sueños? Si ves otra vez el vídeo de la charla (es la charla que dio en Vigo el 2 de julio), verás que una vez más Chema Alonso va semanas por delante de novedades, releases, volamientos de cabeza, hypes y bluffs.
Figura 15: "Can Machines Think or Dream Without Hallucinations?"
Recuerdo erróneamente que pasó muchísimo tiempo entre la peli del 92 y el videoclip del 93... Como si hubieran pasado varios años. Creo que lo recuerdo mal porque en 1992 aún era la niña del ratón roto, con 14 años. Pero en 1993 ya tenía 15 años (sí, tú ríete...) Pero va en serio: a los 15 es como si de repente fuera otra persona. Desde 1993 hasta ahora la tecnología de realidades extendidas ha cambiado mucho, cuantitativamente. Pero eso, en el fondo eran cambios cuantitativos. Yo que tanto he amado la geometría, el low-poly, el level of detail, la draw distance, el render to texture... Snif.
Por cierto, ¿leíste el artículo del otro día de dr. dr. Maligno, el de entrenar a robots mediante sueños? Si ves otra vez el vídeo de la charla (es la charla que dio en Vigo el 2 de julio), verás que una vez más Chema Alonso va semanas por delante de novedades, releases, volamientos de cabeza, hypes y bluffs.
Si el otro día ante Veo 3 me sentía como la niña de 14 años, hoy ante Genie 3 me siento como cuando tenía 15. Como cuando veía vídeos de Aerosmith como si no hubiera un mañana. Sí, confusa, asustada... Pero también excitada, muriendo por desarrollar mi potencial, sin importarme llevarme a alguno por delante y con unas ganas locas de comerme el mundo. Os decía al principio que este está siendo mi último año de infancia tecnológica. Pero no soy solo yo, me temo que somos todos. Ahora ya sí chavales. Toca espabilar. Toca madurar... Toca pasarse al lado del mal.
Autor: María Gómez Prieto
