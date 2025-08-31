El Proyecto Anticitera explicado en Vídeo
En Diciembre del año 2023, os publicaba el artículo sobre el Proyecto de Isla Anticitera de Eloy López Sánchez para conseguir que exista un dominio .IA que pueda ser utilizado para las empresas y proyectos de Inteligencia Artificial utilizando nuestra forma española de lA. Él lleva desde el año 2019 peleando por ello.
En aquel artículo nos contaba el proyecto, y cómo estaba luchando para conseguir que Europa hiciera la petición y tuviéramos no sólo el .AI en Inglés, sino el .IA en Español. En este vídeo lo explica en detalle.
Figura 2: Proyecto de Anticitera explicado en vídeo
Para informarnos del Proyecto de Isla Anticitera, Eloy López Sánchez nos describía la idea en el primer artículo de la siguiente manera:
"La clave del éxito del proyecto .IA Isla Anticitera reside en la colaboración. Invitamos a individuos, empresas, organismos y organizaciones a unirse a esta histórica aventura. Cada contribución, grande o pequeña, es vital para dar vida a este sueño. Imagina un espacio en Internet donde la historia se encuentre con la innovación, un lugar que celebra el conocimiento y la tecnología."
Figura 3: Proyecto de .IA Isla Anticitera
"La era digital nos ofrece oportunidades únicas para fusionar la historia con la innovación. El proyecto .IA Isla Anticitera es una iniciativa pionera que busca establecer un nuevo dominio en Internet, no solo para rendir homenaje a un artefacto histórico, sino también para abrir un nuevo horizonte en la cultura digital. Este proyecto se convierte en un puente entre el pasado milenario de la Isla de Anticitera, hogar del mecanismo antiguo que marcó los albores de la tecnología computacional, y el futuro de la tecnología de Internet."
Además, nos contó en una entrevista que le hicimos todo esta iniciativa y todas las acciones que estaba llevando a cabo, como la petición en Change.ORG que aún podéis apoyar.
Apoya en Change.ORG la Petición del Proyecto de Anticitera
"Los griegos no fueron los únicos capaces de hacer cosas increíbles, todos llevamos a un pequeño Hacker en nuestro interior, y este artículo, quiere ser una llamada a la acción para ese Hacker interior que todos llevamos dentro, necesito lo mejor de cada uno para que esta idea, alcance cotas insospechadas. Para ello, puedes apoyar este proyecto de diferentes maneras."
"La primera de ellas, es la que os traigo para este artículo, que es apoyando la petición que hemos abierto en Change.ORG para que este proyecto llegue a los Parlamentarios Europeos y que empujen estos este proyecto, que son los que deben liderarlo. "
Si quieres colaborar con esta iniciativa, además de firmar la petición anterior, puedes ponerte en contacto con Eloy Sánchez López a través de su perfil en MyPublicInbox.
Yo personalmente creo que la idea es buena, y he de reconocer que Eloy está trabajando duro por conseguirla, así que todos los que queráis apoyar esta causa seréis bienvenidos a ella.
