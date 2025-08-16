¿Está vivo el "sueño" del Metaverso? Second Life se apunta al formato GLB del Metaverse Standards Forum
Me vais a matar, soy María otra vez. ¡No es culpa mía que vaya todo tan rápido! Hoy os traigo novedades frescas sobre... Tachán tachán... ¡¡¡El Metaverso!!! ¿Ves? He dicho “Metaverso” y no se me han caído los ojos de sus cuencas ni nada.
Figura 1: ¿Está vivo el "sueño" del Metaverso?
Second Life se apunta al formato GLB del Metaverse Standard Forum
¿Te imaginas tener acceso fácil a realidades extendidas y mundos virtuales? ¿Tan fácil como ahora accedes a Internet desde el dispositivo que tengas a mano? ¿Y te imaginas estar compartiendo tus propias creaciones virtuales, igual de fácil que ahora compartes vídeos en TikTok o en reels? ¿Te ves participando en una nueva economía de creadores que forme parte de ti como el respirar? Pues puede que ese futuro se esté acercando... Y puede que no venga de donde crees.
Reto: si aciertas dónde surgió la idea para este artículo, te llevas un tontipunto. Pero no me hagas trampa, ¿eh? ¡Espera a leerlo hasta el final! Bueno, haz lo que te plazca XD
Primero, un poco de contexto
¿Te acuerdas de hace casi 4 años, en octubre de 2021, cuando Mark Zuckerberg nos contó en Connect su visión del Metaverso? Los que estamos en estas cosas lo entendimos normal, a la primera, sin problema. Pero por algún motivo que nunca comprendí, la idea fue procesada por el mundo en general al estilo Martes y 13 con Encarna de Noche y las empanadillas de Móstoles. Perdona porfa si no conoces la referencia, es humor español absurdo de los años 80.
Figura 3: vista en detalle, un avatar actual en Second Life (male).
Imagínatelo, alta calidad gráfica y animaciones preciosas.
Empanadillas aparte, desde el anuncio de Zuckerberg muchísima gente nos pusimos a trabajar súper ilusionados, pensando en construir paso a paso un futuro que nunca antes había sido posible imaginar: un futuro de interoperabilidad. Una idea chula... Aunque confieso que siempre fui escéptica. Bueno, no siempre. Creo que fue en 2008 cuando perdí la fe del todo.
Interoperabilidad, ¿2021 era demasiado pronto?
¿A qué me refiero con interoperabilidad? A estándares. ¿Para qué? Para poder transitar por diferentes mundos o experiencias inmersivas, entrar, salir, saltar de una a otra... Siendo un único tú, un único usuario: un avatar, una agenda, una wallet. ¿Por deporte? No: por economía. ¡Ticling!
Figura 4: Second Life Marketplace, el equivalente en esta plataforma
a “Amazon”, donde vender y comprar de todo al instante.
Una vez superado el hype del anuncio de Zuckerberg (y con este sentido del humor tan sofisticado que se nos ha quedado, consistente en reírse entre dientes cada vez que alguien dice “Metaverso” como si fuera un chiste de pedos), parece que efectivamente el tiempo pone todo en su sitio y las plataformas de mundos virtuales, en su esfuerzo por mantenerse a flote, tienden a ir en la otra dirección: no hacia interoperabilidad (ciento volando), sino hacia “walled gardens” (pájaro en mano).
Figura 5: vista en detalle, un avatar actual en Second Life (female).
Si esta es su cara, no quieras imagiar su cuerpo, grrr... ¡Miau!” =^_^=
¿A qué me refiero con “walled gardens”? A lo que suena: economía cerrada. Por lo que observo, parece que cada plataforma se está plegando sobre sí misma, buscando una economía propia que le permita sobrevivir a corto. No digo que esté mal, Woz me libre, es sólo que el momento es así ahora. Posiblemente 2021 era pronto para interoperabilidad... Especialmente si hablamos de plataformas nuevas, que seguramente tengan que consolidarse muy mucho antes de pensar en romper fronteras.
El monstruo que acecha... Esperando su momento
Y sin embargo, no todas las plataformas de mundos virtuales son nuevas, ni mucho menos. Hay algún maromazo por ahí que a la chita callando lleva más de veinte años levantando un mundo paralelo bit a bit. Un mundo habitado, creado y sostenido por una comunidad súper pro y freak a morir. Un mundo con una economía consolidada, comprobada y curada en el tiempo. Un mundo sólido, viejo, fuerte, preparado para romper esa frontera en cuanto las nuevas capacidades de Internet lo permitan.
Figura 6: Philip Rosedale pilotando su avatar Philip Linden en SL.
Ya ves a quién me refiero... ¡Efectivamente! Es Philip Rosedale: el jefe súper supremo y fundador de Linden Lab, la empresa detrás de Second Life. Por si no le pones cara, te dejo este simpático vídeo de tres minutos y medio del World Economic Forum.
Podéis ponerme mil pegas: podéis decirme que Second Life es sólo para ordenador, que no funciona con gafas de VR, que no incluye experiencias AR, que ni siquiera se puede acceder mediante navegador porque sigue dependiendo de un viewer... Y es verdad. Tienes toda la razón. Y esa es precisamente la barrera que Second Life podría -hipotéticamente- estar en posición real de derribar, llegado el momento.
Como ya te conté en este artículo anterior, mientras las plataformas nuevas (las que empezaron su andadura después de la idea de Zuckerberg) se repliegan de momento hacia “walled gardens”, Second Life parece calentar motores. Primero con las pruebas en navegador mediante pixel streaming como te conté la otra vez. Y ahora... Atiende que voy:
Second Life está adoptando estándares (.glb)
El pasado viernes 8 de agosto, Second Life actualizó su viewer a la versión 7.2.0.16729091892 – 2025.05, con una feature de lo más interesante: permiten la importación de modelos .glb, uno de los estándares de objetos 3D que más se está utilizando en diferentes plataformas de mundos virtuales sociales.
Figura 8: A principios de agosto, Second Life ha dado un
primer paso para la adopción del estándar glTF.
Hasta ahora, para subir un modelo 3D a Second Life se necesitaba un editor 3D que permitiese la exportación en COLLADA (.dae), formato desarrollado inicialmetne por Sony Computer Entertainment y que ahora es gestionado por Khronos Group.
El formato COLLADA está basado en XML y es más utilizado en workflows de edición y transferencias entre software 3D clásico, no es muy rápido y a veces su peso es excesivo. El formato GLB, en cambio, es binario, más compacto, rápido, y especializado en XR y plataformas de Metaverso, aunque es menos editable, tiene soporte limitado para materiales avanzados y no todas sus extensiones son 100% compatibles para cualquier runtime.
Figura 9: Exportando glTF desde Unity, con KHR_Interactivity integrada.
Una de las extensiones que no están completamente soportadas es la de glTF interactivity, que además de geometría, materiales y animaciones, permite añadir interactividad a los objetos a través de Unity y visual scripting. ¿Os imagináis lo que significaría poder crear los comportamientos de un elemento 3D en un único entorno, y poder importarlo en casi cualquier plataforma de Metaverso? Yo sí XD! Porque me lo enseñó a principios de junio el gran Iker Jamardo de Google ;) Si te interesa, lo tienes muy a mano porque se trata de un plug-in del propio Khronos Group.
Llámame loca... Pero juzga por ti
Recapitulando: ¿son imaginaciones mías, o Second Life está adaptando los estándares que se están proponiendo desde el Metaverse Standards Forum? Lo digo porque los archivos .gltf (o .glb en su “traducción” a binario) se están planteando durante los últimos cuatro años como la base de la interoperabilidad de objetos entre mundos virtuales, con la posibilidad de incluirlos en escenas .USD, que albergarían diferentes objetos .glb dentro de ellas.
Si te suena a chino... ¡Dime qué dialecto XD! Me refiero a que la adopción del estándar glTF es sólo uno de los working groups en los que están trabajando desde el Metaverse Standards Forum donde hay muchas más líneas de trabajo abiertas. Si te interesa conocer más, aquí tienes el listado completo.
Figura 10: Tocando el ukelele con mi avatar Irma.
¿Ves mi cara de concentración?
Llámame loca (¡Loca! Graciasss) pero, ¿no parece que esto es medio paso más de Second Life hacia la interoperabilidad entre mundos virtuales? Y digo “medio” porque ahora mismo subir modelos .glb a SL todavía tiene limitaciones, como la necesidad de importar por separado el modelo y el material, y unirlos después dentro del editor de Second Life... Bueno, no pasa nada. La otra mitad del paso está a punto de completarse: no hay más que echar un vistazo a las contribuciones de la comunidad en GitHub o seguir las conversaciones en Discord, y ahí ya se ve que esta feature avanza rápido, ofreciendo cada vez más posibilidades.
Ideas perversas al alcance de todos
Llegados a este punto, supongo que llevas ya un rato pensando en ideas perversas con esa cabecita traviesa tuya, ¿a que sí? ¿A que estás pensando en herramientas de creación de modelos 3D con Inteligencia Artificial como Meshy o Tripo, que permiten la generación de modelos 3D a través de un prompt de texto y/o una imagen y su posterior descarga en formato .glb?
Figura 11: Vista en detalle, accesorios para lengua en Second Life, impensables
(por varios motivos) en plataformas de mundos virtuales más recientes.
¿Eh, eh? ¿A que sí? ¡¡¡Pues claro que sí!!! Y Philip Rosedale y su equipo también, no te quepa duda. Lo que no sé es a qué esperas para probarlas, alma de kantarooz =^_^=
Pero esos avatares... ¿No son demasiado chulos?
En las imágenes que te he ido poniendo ya has visto que los avatares en Second Life son una pasada. ¡Y no es porque fueran así originalmente! Bajo la piel de cada avatar precioso que ves, hay un avatar básico de sistema recubierto por piezas 3D interactivas creadas por otros usuarios a lo largo del tiempo (User Generated Content). Para poder hacerte un avatar así, han tenido que pasar veinte años.
Figura 12: fíjate en la joyería tan intrincada que lleva este avatar.
Esta complejidad de geometría era impensable hace veinte años.
Durante estos veinte años, la comunidad de Second Life ha ido puliendo y perfeccionando métodos ingeniosos para hackear el avatar de sistema, añadiendo capas de creciente complejidad y belleza. Al mismo tiempo, Linden Lab no se ha quedado atrás y ha ido ampliando las capacidades de Second Life a la par que el propio Internet iba creciendo y madurando.
Hoy por hoy, armar tu avatar es un proceso absolutamente delicioso. Puedes comprar cada componente a tus artistas favoritos (cabeza, pelo, cuerpo, ropa, animaciones...) e ir ensamblándolo todo a tu gusto. Incluso puedes ser artista tú también y vender tus creaciones a los demás.
Figura 13: Bakers on Mesh (BOM)El viewer de Second Life “tuesta” todas las texturas
de tu avatar en una textura única, ahorrando recursos de render sin que tú tenga
que hacer nada.¡Y puedes cambiar tu ropa, pelo accesorios... Siempre que quieras!
Pero espera... ¡Piensa un momento! ¿Y si en un futuro no demasiado lejano Second Life fuera un paso más allá y consiguiera adoptar el formato .vrm, que es el estándar por el que se están decantando en el Metaverse Standard Forum en cuanto a avatares y moda digital? ¿Y si pudieran hacerlo compatible con la creación de avatares por piezas? No sería la primera vez que Second Life ingenia algo así: mira si quieres cómo se lo montaron para mapear todas las texturas del avatar en un solo atlas, sin que el usuario sea consciente de ello. La solución se llama “Bakes On Mesh” (BOM) y es brillante.
En la línea de fuego
Cada día estoy más convencida de que los veinte años de ventaja que tiene adelantados Second Life respecto al mercado la colocan en la línea de vanguardia para romper la barrera de la interoperabilidad, en cuanto las nuevas capacidades de Internet y los nuevos dispositivos lo hagan posible. Y te digo por qué.
El hecho de que Second Life esté abriendo su runtime a otros formatos de modelos 3D más allá de COLLADA, concretamente estándares como .glb, para mí es una declaración de intenciones. Si Philip Rosedale, que ha conseguido mantener su plataforma de Metaverso abierta durante más de 20 años (a base de ofrecer a los usuarios lo que le estaban pidiendo), se está colocando en la línea de fuego de esas nuevas fronteras... ¿Qué más no tendrá en mente?
Figura 14: Warning! Irma sigue observando.
Se lo dije a Iker Jamardo cuando estuvo aquí, os lo digo a todos: atentos a Philip Rosedale que es un pieza el figura. Y ¿quién sabe si ahí donde lo ves, tal vez se esté preparando para liderar la revolución cyberpunk? XD Yo por mi parte no le pienso perder ojo. Sin duda va a resultar muy interesante seguir sus movimientos ;)
Saludos bue... ¡Ay, espera!
¿Recuerdas el reto del principio? Te había prometido un tontipunto si acertabas dónde surgió la idea para este artículo. Pues... ¡Efectivamente! Surgió en el chat público de este blog, El lado del mal, en MyPublicInbox. Fue durante una conversación con mi querido Ángel Soto (Anso) sobre NotebookLM...
¿Acertaste? ¿Sí? Genial: ¡tontipunto para ti! Ya sabes adónde venir a canjearlo por un “hola qué tal”: a mi buzón en MyPublicInbox, o al chat público de El lado del mal ;)
Ahora sí... ¡Saludos buenignos!
Autor: María Gómez Prieto
