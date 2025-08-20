Sobre descubrir dobles de líderes mundiales con Facial Recognition Technology
Después de publicar el artículo de ayer "Sobre la Fiabilidad del Reconocimiento Facial en Imágenes de Cámaras de Seguridad" alguien me contactó y me contó el estudio de los dobles del presidente de Rusia, del que ha habido mucha especulación en los últimos días sobre si fue él o un doble el que se reunión con el presidente Donald Trump.
La verdad es que no había seguido las investigaciones al respecto, y tampoco he podido tener acceso a la fuente original de dicha investigación. Según cuentan, se han cogido imágenes de diferentes momentos, conociendo con exactitud cuando era él en persona, y utilizando un Cognitive Service de Face Comparison, comprobar si es la misma persona o no.
Figura 2: Comparativa publicada
Según siempre la investigación hecha que yo no he podido ver, hay referencias de que en esas tres fotos, el grado de similitud es del 53% y el 40%, y que corresponden a tres momentos cercanos en el tiempo. Supongo que habrán entrenado algún modelo de Machine Learning, o habrá usado directamente un Cognitive Service de Face Comparison para hacer estas pruebas.
|Figura 3: Libro de Machine Learning aplicado a Ciberseguridad de
Carmen Torrano, Fran Ramírez, Paloma Recuero, José Torres y Santiago Hernández
Como están las tres fotos - con la calidad que están - he querido probar algún Cognitive Service de Face Comparation de caras, a ver qué me decía, y los resultados han sido de lo más disparatados por lo poco deterministas que han sido.
Figura 4: Comparación con Pro Face Finder
En las comparaciones hechas con Pro Face Finder sale, en ambas, que con un más del 70% las tres fotografías hacen Match con la misma persona. ¿Es esto correcto? Pues si leíste el artículo de ayer quién sabe si es un Falso Positivo o un Acierto Positivo.
Figura 5: Comparación con Pro Face Finder
Como no quería quedarme sólo con una sencilla prueba, he ido a probar otros servicios con Cognitive Services de Face Comparison y he probado otras de las fotografías puestas en duda en las redes sociales y artículos publicados en la red. Primero con las mismas fotos, pero con el servicio de Face Similarity.
Figura 6: Test con Face Similarity
Con este servicio, dice que las fotos son de la misma persona con un grado superior al 90% de confianza, lo que genera menos determinismo aún a las pruebas, ya que tenemos datos del 50%, del 70% y ahora del 90%.
Figura 7: Test con Face Similarity
La última prueba que hice la realicé con otras nuevas fotografías, en este caso con una de las de Alaska y otra de un poco antes en un vídeo paseando por Ucrania. Usé el servicio de PicTriev que tiene el servicio de Similitud y de Identidad.
El servicio de Similitud dice cuánto se parecen esas caras, independientemente de que sean de la misma persona o no, y el resultado que me arrojó este servicio fue de 66% tal y como podéis ver en la imagen siguiente.
Figura 9: Grado de Similitud según PicTriev
Pero si vamos a ver la parte de Identidad, lo que nos dice este servicio es que las dos fotografías no pertenecen a la misma persona, supuestamente porque hay diferencias estructurales grandes como para que puedan serlo.
Figura 10: Resultado de Identidad según PicTriev
¿Quiere decir todo esto algo? Pues no lo sé. Visto los resultados del artículo de ayer "Sobre la Fiabilidad del Reconocimiento Facial en Imágenes de Cámaras de Seguridad" no me atrevería a decir nada, y menos con unas imágenes con tan poca calidad, y sin conocer en detalle cómo ha sido entrenado el Cognitive Service de Face Comparison.
|Figura 11: Hallucination en servicio de Face Comparison
Y lo mismo sobre la investigación original. Sin tener a los datos sobre la tecnología de comparación de caras, las fotos que se han utilizado en la calidad concreta que se han utilizado, es difícil hacer algo más que "jugar" y "especular" con diferentes servicios de Face Comparison, que ya sabes que pueden llegar a confundirme a mí con George Clooney en algunas fotos pero..... puedes hacer tú las pruebas que quieras también.
