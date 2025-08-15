Webinars de Cloudflare en directo en Agosto: Edge Security, Threat Intelligence, Post-Quantum Cryptography & AI Security
Hoy viernes, quince de Agosto, donde supongo que casi todos estaréis de una forma un otra de vacaciones, os voy a dejar la referencia a seis webinars de tecnologías de Cloudflare que yo me he apuntado en mi agenda personal para aprender sobre cómo sacar el máximo partido de las capacidades de Secure Edge Computing para tener conectividad a través de los nodos del Edge, capacidades de seguridad desde el Edge o aceleración de aplicaciones
Son webinars todos ellos que se impartirán las próximas dos semanas de Agosto, a través de Internet y gratuitos y que hablan de Post-Quamtum Cryptography, de Threat Intelligence, de AI Security, AI Labirynth, Cloudflare Radar, del nuevo servicio de Pay Per Crawl o de Moderm Apps on the Edge. Os los dejo por si os encaja poder asistir, que yo voy a intentar asistir también a algunos de ellos, que ya sabéis que estoy en periodo de absorción y aprendizaje.
20 de Agosto: Building a multi-platform data strategy with Cloudflare R2 [Inglés]
Este webinar explica cómo utilizar Cloudflare R2, el servicio de Storage conectado al Edge para la construcción de aplicaciones con alto rendimiento en todo el mundo. Será por la tarde, a las 18:00 CEST, y el registro es totalmente gratuido.
21 de Agosto: Protege tus Data Centers Frente a Ciberataques Actuales [Español]
El día siguiente, tenemos un webinar impartido por nuestra compañera Sandra Muñoz, Threat Advisor, Solutions Engineering en Cloudflare y que desde México impartirá este seminario para ver cómo proteger las conexiones de los Data Centers a Internet con las tecnologías de seguridad en el Edge.
Para asistir, lo único que debes hacer es registrarte y tener tu sitio guardado, y así le puedes preguntar a nuestra compañera Sandra todo lo que necesites sobre las tecnologías de Cloudflare.
27 de Agosto: Future-Proof Your Digital Strategy in the AI Era [Inglés]
Este seminario está centrado en el mundo de la Inteligencia Artificial en los servicios digitales, y las herramientas de control y seguridad. Aquí el equipo hablará de AI Audit, para tener observabilidad de lo que hacen los AI Crawlers en tus assets de Internet, pero también del servicio de AI Labirynth y de AI Firewall, para proteger los MCPs de ataques y tener control para evitar abusos.
Todo esto, además con un análisis de la situación con Cloudflare Radar y el nuevo servicio de Pay Per Crawl que se ha lanzado hace poco en la compañía. Desde luego, un seminario más que necesario para los que trabajamos en ciberseguridad por todo lo que nos impacta el mundo de la IA.
28 de Agosto: Simplifying and Securing Developer Secrets for Modern Teams [Inglés]
Una sesión de seguridad sobre fortificación de sistemas, en este caso para gestionar a nivel corporativo API Keys, Certificados, Passwords, Tokens de Acceso con Cloudflare Secret Store. Será el mismo día que el anterior seminario.
28 de Agosto: Securing Finance in the Quantum Age: A Post-Quantum Cryptography Blueprint [Inglés]
Aunque esté seminario está centrado en el vertical de finanzas, el tema es aplicable para todas las industrias. Se centra en hablar de la importancia de utilizar Post-Quantum Cryptography para preparar las apps y servicios digitales para el futuro.
El seminario será en directo, así que si quieres preguntar cosas concretas sobre el mundo del PQC, este seminario es un sitio perfecto.
28 de Agosto: From Complexity to Simplicity: An Advanced Framework for Enterprise Network Modernization [Inglés]
Y el último webinar del mes de Agosto, sobre cómo utilizar las soluciones de gestión de conectividad usando la infraestructura de Egde Computing que tiene Cloudflare para gestionar aceleración de apps, conectividad por el borde y seguridad en un único punto de control. Este tipo de soluciones es perfecto para empresas deslocalizadas y/o con trabajadores remotos.
Y esto es todo por ahora, que ya os contaré los de Septiembre más adelante, pero si quieres conocer las tecnologías de Cloudflare para fortificar empresas desde la infraestructura de nodos de cómputo conectados en 125 países y 330 ciudades, estos son perfectos para ir comenzando poco a poco.
Aprovecho para recordarte que la empresa está en pleno crecimiento, así que si quieres trabajar con nosotros, ya sabes que tienes las vacantes abiertas en la web: Posiciones abiertas para trabajar en Cloudflare.
¡Saludos Malignos!
