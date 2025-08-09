Un robot (LLM) que crea el cerebro de un robot (Drone) con Vibe Coding (o Spec Coding)
Hoy quería hablaros de un paper bastante curioso que habla un poco más de los miedos de la humanidad en la creación de Skynet, ya sabéis, la malvada Súper Inteligencia Artificial que controla los Terminators para acabar con la humanidad. En este caso, se trata de un trabajo de investigación que busca probar si un Modelo de IA puede crear todo el software de control - y controlar - que necesita un drone, y el experimento ha funcionado.
El paper, que podéis leer aquí mismo, se llama "Robot builds a robot’s brain: AI generated drone command and control station hosted in the sky" y describe el proceso paso a paso para acabar haciendo la demostración completa del Drone volando.
El trabajo está especialmente hecho para los Makers, es decir, para los que disfrutan de construir cosas con Rapsberry Pi, con tecnología de Drones o Arduino, como explican en detalle, así que si eres de los que disfrutan de estas cosas, te recomiendo estos tres libros que son tres joyas sobre esto.
Figura 3: Libros para Makers en 0xWord que deberías tener:
El proceso viene descrito desde el principio, construyendo dos piezas de software y hardware completas. El piloto, se conecta con el drone con un software que se llama GCS (Ground Command System), que está formado por una servicio web, para que sea fácil administrar el proceso. Después, el GCS se conectará vía alguna conectividad al drone, para transmitirle las órdenes, que para que esté preparado para su uso, va a estar construido como un Agentic AI.
Figura 4: El GCS está en la tierra (o en la nube)
La siguiente pieza de software que necesita el sistema es el software de control en el drone, lo que llama WebGCS on Drone, porque está construido con tecnología web e instalado directamente en el hardware del drone, en concreto en un hardware basado en Raspberry Pi, con un NVidia Jetson para poder mover el modelo LLM que va a dotar de las herramientas de IA para programar al drone "on-the-fly".
Figura 5: Arquitectura del drone
Visto las dos partes de la arquitectura, hay que definir el proceso para poder construir el software completo que va a controlar el drone. Es decir, construir el "Cerebro del Robot" (Drone). Para ello, haciendo Vibe Coding - o Spec Coding si quieres -, se le pide que construya el GGS, utilizando para ello el stack de software de desarrollo con GenAI que tenemos hoy en día, con Widsurf, Cursor o VS Code como IDE, con un LLM como Claude, ChatGPT o Gemini, y usando como repositorio del proyecto GitHub, GitLab o en la propia máquina. Es decir, Vibe Coding - o Spec Coding - a tope para construir todo el software.
Por otro lado, una vez construido el software - las dos piezas - hace el despliegue del software en un Cloud Provider para el WebGCS que maneja el piloto del drone, y en el propio hardware del drone (Raspberry Pi) para el WebGCS on drone. En la siguiente imagen se se ve la arquitectura de módulos que se construyeron para poder tener un sistema de control con telemetría completa del drone.
Con todo este trabajo, lo que tenemos es que todo el software ha sido construido con GenAI, partiendo de prompting. Además, el parcheo de los programa se hace aprovechando la arquitectura con modelos de LLM que permite reprogramar automáticamente cuando aparece un fallo, enviándole el mensaje de error y pidiéndole que se parchee. Es decir, sin programación alguna hecha por un programador. El resultado, un stack tecnológico completo para este entorno.
Figura 8: Software de Control de Drone
Y todo esto funcionando en real, con el hardware construido para probar el funcionamiento, el parcheo automático, y su funcionamiento. Lo que hace que para los makers, las creación de los drones sea aún mucho más divertido.
El siguiente esquema resume el trabajo experimentado en esta prueba, con las piezas de software construidas para casa parte, y su despliegue en diferentes lugares, pero en este caso utilizando un Virtual Drone en AWS corriendo sobre una máquina virtual de GNU/Linux, lo que permitiría desplegarlo en múltiples instancias de drones que soporten la VM.
Figura 10: Arquitectura con Virtual Drone
Al final, el proceso es un ejercicio de Coding con GenAI para crear el software de control de drones, pero con muy poco "Human Prompting" y mucho automático para construir las funciones, para parchear, para evolucionar, y corregir errores.
Figura 11: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
La pregunta es, si en un mundo de Agentic AI, pueden ellos crear la programación automáticamente para cualquier Drone, para cualquier hardware controlado por Raspberry Pi, Arduino, o cualquier otra máquina. ¿El alzamiento de los robots.... con GenAI?
¡Saludos Malignos!
