Alcolea Party 10 a 12 de Abril en Alcolea del Río
Una vez el gran Sorian se embarca en mantener vivo el sueño de tener en Alcolea del Río (Sevilla), la Alcolea Party, donde comencé a ir hace ya muchos, muchos, muchos años - antes incluso de peinar canas -, y que si puedo, participo encantando con ellos. El año pasado estuve allí, y este año estaré virtualmente.
Las fechas serán los días 10, 11 y 12 de Abril de 2026, justo después de Semana Santa, y para pasar un fin de semana por allí. Como siempre, hay de todo un poco, pero con el espíritu de ser una Party, por lo que habrá mucho de gaming.
- Conferencias: Centradas en ciberseguridad, IA en varios campos o diseño con Unreal Engine entre otros.
- Torneos: Torneos de juegos comerciales. (Fortnite, Dragon Ball Figther Z, Gears of war, Beat Saber, Counter Strike)
- Alcolea Multiversal: Juego hecho en Unreal Engine, donde tendrás que navegador por trocitos de Alcolea para encontrar “elementos” e interactuar con el mundo físico.
- Actividades exclusivas: Astronomía (En la noche) y modding.
- Torneos Junior (para los peques): Beyblade y Lego.
Figura 2: El cartel de la Alcolea Party 2026
Además, este año, todo el dinero este año va a ser para la ONG ANDEX, una asociación que trabaja y lucha en los casos de cáncer infantil, así que encima lo que te gastes por allí será para una cosa buena.
Figura 3: Los fondos van para Andex
Yo estaré el Viernes por la tarde, en la sesión de las conferencias. No estaré presencialmente este año, pero sí que lo haré virtualmente desde Lisboa, para tener una sesión interactiva con todos los asistentes, así que nos veremos por allí todos. Y estará Silverhack por allí, así que estamos bien cubiertos.
Figura 4: Agenda del Viernes.
Por lo demás, desde 0xWord enviaremos algunos de los libros, especialmente los que tenemos de Sorian publicados, para que los puedas comprar en la Alcolea Party, pero también estarán más libros nuevos disponibles.
Figura 5: "Cuentos para minihackers I: Iniciando Sesión" y
El Sábado y el Domingo también tienes actividades, pero conferencias sólo el Sábado, donde tendremos a otro grande de la ciberseguridad, Jorge Coronado, que lleva desde que era muy joven en este mundo profesional.
Figura 6: Agenda de conferencias del Sábado
Si quieres colaborar con este proyecto, no dudes en ponerte en contacto con José Manuel Soriano, un viejo conocido de la comunidad tecnológica de este país, que lleva años empujando actividades como la Alcolea Party, desde hace muchos años.
Cualquier ayuda es buena, y seguro que teneos alguna cosa más con MyPublicInbox, así que anímate para ir, participar o para proponer más cosas, que necesitamos el máximo de actividades tecnológicas en este país para seguir subiendo el nivel de madurez profesional que gracias a estas actividades se consigue.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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