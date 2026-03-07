RootedCON Madrid: Una vez más
Un evento de más de 5.000 personas del mundo de la ciberseguridad y el hacking, hacen de RootedCON Madrid sea el corazón de la comunidad más grande de hackers en España, y con conexiones por todo el mundo hispanohablante. Y estar allí siempre me llena de energía y responsabilidad. Si ayer os dejaba mi plan para la RootedCON de este año, hoy os dejo un resumen de lo que fue, que veréis que fui muy disciplinado y cumplí a rajatabla. Hoy no estaré por allí, que toca ya pensar en volver a Lisboa (donde también habrá RootedCON pronto)
Figura 1: RootedCON Madrid. Una vez más.
Como os dije, lo primero que hice fue irme a ver la grabación del Podcast de Cyberhades, para saludar a Fran Ramírez y Rafael Troncoso. Ellos estaba en la Sala 19, así que paré por allí para verlos, estar unos minutos, y animarme a contar alguna historia de hackers y CONs, que tenía alguna anécdota curiosa.
Figura 2: En el Podcast de Cyberhades con Fran Ramírez y Rafael Troncoso
Aprovechando que estaba en ProtAAPP , en la Sala 19, me paré saludar a Willy que andaba por allí, como prometí, así que esto que dije que haría también lo hice.
Figura 3: Saludando al grande de Willy en la RootedCOM Madrid 2026
Y además, del saludo, me llevé de mi paso por allí, una pedazo de caricatura que tengo ya guardada para ir al "Museo de Chema Alonso" ]:P y que os dejo por aquí para que veáis cómo mola todo.
Figura 4: Caricatura de Leafar
Luego me fui a firmar mi libro de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment", pero he de decir que también firmé otros muchos. Me hice también muchas fotos, y conversé con mucha gente.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Además, también me cayeron regalitos, pegatinas, marcapáginas, y un "Click de Chema Alonso" más adecuado a mi edad, que ya sabéis que tengo varios clicks, así que este pasa a formar parte de mi colección personal.
Por supuesto, también pude conversar con hackers y amigos de los viejos tiempos. Atar, mis "soldados" de la "Eleven", el equipo de "Ideas Locas", y grandes como Hugo Teso, Frikineka, Pablo San Emeterio, Pablo González, José Torres, Juan Luis Cuenca, Rames Sarwat, Carlos García, Álvaro Núñez-Romero, Sorian, Omar, etcétera, que estaban todos por allí.
Luego, además, me dio tiempo a tener una reunión que me habían pedido por mi cuenta de MyPublicInbox, y luego me pasé por los Premios Divulguines, en la Sala 21, a saludar a Rafa López y Antonio Fernandes, y recoger el Premio al Divulgador del Año en la RootedCON, así que feliz y agradecido.
Además, pude tomarme algún café, y pasar a ver la presentación de Ofelia Tejerina que siempre es interesante mezclar legalidad y ciberseguridad. Aunque a veces eche fuego. Y luego, pues a dar la charla que he preparado con Daniel Romero, que como os dije la llamé "Fear of the Dark", y que os iré contando por aquí durante esta semana.
Allí, como siempre, acompañado del gran Román Ramírez, Arantxa, y todos los que hicisteis tiempo para quedaros a ver un momento tan especial en el año para mí. Mi charla de RootedCON. Además, que no me olvide, la RootedCON y MyPublicInbox os van a regalar 100 Tempos a medias a todos los asistentes, así que registraos en MyPublicInbox con el mismo correo electrónico que usasteis en RootedCON y os llegarán los Tempos.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
