Fear of the Dark: Deep Fakes, Fake News & Primal Fears

Una vez que vimos cómo funciona el Analizador de Retórica IA del que os hablé en el apartado anterior, la siguiente cosa que quisimos analizar fueron Fake Videos hechos con GenAI viralizados por las redes, para ver cómo estas piezas de propaganda están diseñadas para explotar miedo, polarizar, y generar sentimientos de confrontación.

Figura 1: Fear of the Dark: Deep Fakes, Fake News & Primal Fears

El primero de los vídeos que analizamos es este donde una supuesta periodista está en una cola en la administración pública con extranjeros esperando para hacer gestiones. Este es el vídeo en cuestión, que vamos a analizar primero.

El vídeo está hecho con Inteligencia Artificial Generativa, y la historia la tenéis en Maldita.es, que os dejo por aquí por si queréis ver el análisis completo del mismo.
Si miramos el análisis desde el punto de vista de los Primal Fears explotados, lo que tenemos es una narrativa que aunque pretende dar una noticia de colas en el sistema administrativo español, está cocinando otro mensaje por detrás.

Figura 4: Radiografía de miedos

Son sólo 10 segundos pero de alta intensidad, apelando a los miedos de Pérdida de Autonomía y a la Separación, con la teoría del Gran Remplazo. El nivel de intensidad del vídeo en cuanto a convencimiento y miedos, es máximo.

Figura 5: Grado de intensidad de miedos

Y si miramos el veredicto final que nos da Retórica IA, es que el vídeo plantea una narrativa de Invasión Silenciosa, donde el objetivo aparente - problema burocrático -, queda subyugado al mensaje auténtico.

Figura 6: Veredicto final.

Recordemos que el vídeo anterior era una Fake News hecha con Inteligencia Artificial diseñada con el objetivo de viralizar un generador de miedos que movilice a la audiencia. Recordad que los miedos que se utilizan en este estudio son los 5 Primal Fears de Albrecht.
Ahora vamos a analizar otro vídeo que también está hecho con Inteligencia Artificial, y que es para una Fake News que también está estudiado. Este es el vídeo en cuestión.

Figura 8: Fake Vídeo

Por supuesto, hemos usado este vídeo porque también está analizado por Maldita.es y podéis leer el informe completo en la web del portal donde tenéis los detalles del análisis pormenorizado realizado sobre este contenido.
Si miramos el análisis de miedos con Retórica IA se puede ver que, de nuevo, esta pieza tiene un nivel de intensidad alta, para explotar el miedo a la Perdida de Autonomía y la Muerte del Ego, explotados por miedos de Nivel 2 "Miedo a vivir bajo un régimen político opresivo" y Nivel 3 "Miedo al fracaso y a la vergüenza".

Figura 10: Explotación de miedos en este vídeo

Como se puede ver, el nivel de intensidad en el vídeo es muy alto, y durante los segundos que dura este artefacto se puede ver cómo se mantiene la presión sobre la audiencia.

Figura 11: Gráfica de Gravedad x Intensidad

En este caso, si miramos el vídeo, vemos que es una pieza muy efectiva en polarización, por tener representados en dos actitudes muy diversas el Endogrupo y el Exogrupo.

Figura 12: Polarización efectiva

El vídeo puede, sin embargo, ser una pieza en la que la audiencia elija grupo, por lo que el ganador es el que busque la polarización, que es lo que consigue este vídeo. En la siguiente parte de esta serie, hemos analizado vídeos publicados por medios digitales, para ver qué  miedos se emplean en la comunicación política.
¡Saludos Malignos!

