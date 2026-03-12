Fear of the Dark: Deep Fakes, Fake News & Primal Fears
Una vez que vimos cómo funciona el Analizador de Retórica IA del que os hablé en el apartado anterior, la siguiente cosa que quisimos analizar fueron Fake Videos hechos con GenAI viralizados por las redes, para ver cómo estas piezas de propaganda están diseñadas para explotar miedo, polarizar, y generar sentimientos de confrontación.
El primero de los vídeos que analizamos es este donde una supuesta periodista está en una cola en la administración pública con extranjeros esperando para hacer gestiones. Este es el vídeo en cuestión, que vamos a analizar primero.
Figura 2: Video Fake Viralizado en redes
El vídeo está hecho con Inteligencia Artificial Generativa, y la historia la tenéis en Maldita.es, que os dejo por aquí por si queréis ver el análisis completo del mismo.
Figura 3: Vídeo Fake viralizado en redes
Si miramos el análisis desde el punto de vista de los Primal Fears explotados, lo que tenemos es una narrativa que aunque pretende dar una noticia de colas en el sistema administrativo español, está cocinando otro mensaje por detrás.
Son sólo 10 segundos pero de alta intensidad, apelando a los miedos de Pérdida de Autonomía y a la Separación, con la teoría del Gran Remplazo. El nivel de intensidad del vídeo en cuanto a convencimiento y miedos, es máximo.
Y si miramos el veredicto final que nos da Retórica IA, es que el vídeo plantea una narrativa de Invasión Silenciosa, donde el objetivo aparente - problema burocrático -, queda subyugado al mensaje auténtico.
Recordemos que el vídeo anterior era una Fake News hecha con Inteligencia Artificial diseñada con el objetivo de viralizar un generador de miedos que movilice a la audiencia. Recordad que los miedos que se utilizan en este estudio son los 5 Primal Fears de Albrecht.
Figura 7: Five Primal Fears
Ahora vamos a analizar otro vídeo que también está hecho con Inteligencia Artificial, y que es para una Fake News que también está estudiado. Este es el vídeo en cuestión.
Figura 8: Fake Vídeo
Por supuesto, hemos usado este vídeo porque también está analizado por Maldita.es y podéis leer el informe completo en la web del portal donde tenéis los detalles del análisis pormenorizado realizado sobre este contenido.
Figura 9: Análisis de este vídeo Fake
Si miramos el análisis de miedos con Retórica IA se puede ver que, de nuevo, esta pieza tiene un nivel de intensidad alta, para explotar el miedo a la Perdida de Autonomía y la Muerte del Ego, explotados por miedos de Nivel 2 "Miedo a vivir bajo un régimen político opresivo" y Nivel 3 "Miedo al fracaso y a la vergüenza".
Como se puede ver, el nivel de intensidad en el vídeo es muy alto, y durante los segundos que dura este artefacto se puede ver cómo se mantiene la presión sobre la audiencia.
En este caso, si miramos el vídeo, vemos que es una pieza muy efectiva en polarización, por tener representados en dos actitudes muy diversas el Endogrupo y el Exogrupo.
El vídeo puede, sin embargo, ser una pieza en la que la audiencia elija grupo, por lo que el ganador es el que busque la polarización, que es lo que consigue este vídeo. En la siguiente parte de esta serie, hemos analizado vídeos publicados por medios digitales, para ver qué miedos se emplean en la comunicación política.
- Fear of the Dark: Fear, Data & Fake News
- Fear of the Dark: DeepFakes, Sappo & Sentiment Analysis
- Fear of the Dark: Detección de Suplantación de Identidad y DeepFakes usando Verificación de Identidad en MyPubicInbox
- Fear of the Dark: Primal Fears & Retórica IA
- Fear of the Dark: Deep Fakes, Fake News & Primal Fears
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario