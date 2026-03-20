Presentación del libro "Todo Llega...cuidado con lo que deseas". Mañana a las 19:00 en Espacio Ronda
Mi compañero y amigo David de Santiago presenta mañana, Sábado 21 de Abril, a las 19:00 horas de la tarde, en el Espacio Ronda - sito en la Ronda Segovia número 50 - de Madrid, su libro de "Todo llega... cuidado con lo que deseas", y vamos a acompañarle.
El libro, que podéis comprar en Amazon, cuenta su experiencia en el mundo profesional, en su faceta como emprendedor, y sus aprendizajes a lo largo de su carrera. Una de esas partes tuvo que ver conmigo, ya que nuestros caminos se cruzaron en ElevenPaths y luego en Telefónica, donde hicimos muchas cosas juntos.
Figura 2: Libro "Todo Llega...cuidado con lo que deseas"
De todo eso habla en su libro, y como me ha pedido que le acompañe, pues estaré como puedo, que es a través de Vídeo-Conferencia desde Lisboa, que es donde me pilla. Pero también estará allí el grandísimo Pablo Ibáñez, a.k.a. "El Hombre de Negro", así que nuestro amigo David estará bien acompañado.
Figura 3: Contactar con David de Santiago
Pablo Ibáñez y David de Santiago han participado en proyectos conjuntos, pero especialmente el Podcast de "Escapando Palante" que podéis seguir en Youtube, y que además tiene un foro público en MyPublicInbox donde podéis participar y comentar.
Para asistir a la presentación del libro, tienes que registrarte en EventBrite, de forma totalmente gratuita, pero el aforo es limitado, y por tanto hay que reservar la plaza antes de asistir - Ahora es un buen momento para ello -.
Después de la presentación, tendrá lugar un encuentro muy especial en Insolente Mad. Un espacio repleto de arte que se encuentra en el corazón del barrio de La Latina. En la Calle de la Paloma nº5. Está a exactamente 5 minutos andando desde el Espacio Ronda.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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