Hackén 2026: La CON de hacking en Jaén el 17 y 18 de abril del 2026
Los días 17 y 18 de Abril tenéis también una cita con la ciberseguridad y el hacking en la CON Hackén, una conferencia de dos días, con talleres, y ponencias, que tendrá lugar en el IFEJA Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, y que será el foco ese fin de semana para formarse esa disciplina profesional nuestra que tanto amamos.
Entre los ponentes, pues tienes a muchos de los grandes de este país. Entre ellos, Aitor Herrero, Antonio Cortes Barragán, Jezer Ferreira, Miguel Ángel de Castro, Rafa López, Roberto González, el gran Pablo González y nuestro querido Carlos García, autores estos dos del "Best Seller" Hacking Windows: Ataques a sistemas y redes Microsoft. Puedes consultar a todos los ponentes en la web.
Si quieres colaborar con la organización, o participar de alguna manera, puedes ponerte en contacto con ellos a través de su buzón de MyPublicInbox, o con los fundadores de dicho congreso que son: Antonio Cortes Barragán, Víctor Pérez, el gran Nicomda y David Padilla Alvarado.
Y si quieres asistir, puedes comprar tus entradas para esta edición de Hackén, en la web del congreso, donde como puedes ver tienes varias opciones de precios.
Figura 4: Entradas para Hacken 3ª Edición
Allí tendrás un espacio con los libros de 0xWord, se sortearán 10 paquetes de 1.000 Tempos de MyPublicInbox entre los asistentes, y si ya tienes Tempos en tu cuenta, puedes conseguir un descuento en el precio de las entradas a través de Tempos de MyPublicInbox, así que no tienes excusa para no participar si te gusta el contenido, ya que apoyarás que se sigan realizando este tipo de eventos en la zona.
Para conocer más sobre el evento, les he hecho una entrevista a los organizadores, para que nos cuenten un poco más de todo lo que hay en esta Hackén (Jaen), durante ese fin de semana de Abril. Aquí van las preguntas a Antonio Cortes Barragán, Víctor Pérez, Nicolás Moral de Aguilar y David Padilla Alvarado. Entrevista a la organización de Hackén 2025
1. Bueno… parece que fue ayer cuando arrancó la primera edición de Hackén y ya van cuatro con ésta. Contadnos, ¿cómo ha evolucionado el congreso desde esa primera edición hasta ésta última?
La verdad que el tiempo pasa volando y es una de las preguntas que más ilusión nos hace responder. Si echamos la vista atrás y nos vemos reflejados en aquellos profesionales que iniciaron esta andadura sin saber que en muchos rincones de España en pleno 2026 conocerían de la existencia de Hackén, no nos lo hubiésemos creído.
Llevamos pocos años en los que cada edición hemos intentado ir un paso más allá y que la gente, patrocinadores y ponentes vuelvan a casa con un rédito mayor de la edición pasada. Fruto de ese trabajo que partió en 2023 es como seguimos a día de hoy, en general muy contento de poner a Jaén en el mapa de los congresos de ciberseguridad en España.
2. En esta 4ª edición de Hackén, ¿cuáles son los principales objetivos y qué novedades podrán encontrar los asistentes respecto a años anteriores?
Nuestro objetivo principal para este 2026 es la consolidación definitiva como uno de los eventos de referencia en el sur de la península. Queremos que Hackén sea sinónimo de calidad técnica y cercanía.
Como novedad, este año hemos aumentado la oferta técnica de los talleres prácticos, respondiendo a la demanda de los asistentes que quieren “ensuciarse las manos”.
3. Después de cuatro años vuestro congreso se va consolidando como un punto de encuentro para profesionales de la ciberseguridad. ¿Qué enfoque técnico define esta cuarta edición en términos de contenidos y nivel de especialización?
De cara a esta edición tenemos una fuerte presencia en aspectos de la ciberseguridad que están en auge como el bug bounty o la propia inteligencia artificial, sin desmerecer otras disciplinas como OSINT, Forense, Red Team abarcado todo el espectro completo de la ciberseguridad.
4. Y los estudiantes, no nos olvidemos de ellos, qué podrán aprender y qué se encontrarán asistiendo a vuestro congreso. ¿Cómo creéis que le beneficiará su asistencia?
Para un estudiante, Hackén es el mejor "baño de realidad" posible. Aquí verán que la ciberseguridad no es solo lo que sale en las series o en los libros de texto. Aprenderán metodologías de trabajo reales y, sobre todo, tendrán la oportunidad de desmitificar la profesión.
Su asistencia les beneficia enormemente al permitirles salir con una red de contactos (networking) que muchas veces se traduce en su primera oportunidad laboral o en encontrar un mentor que guíe sus pasos.
5. La ciberseguridad es un campo cada vez más transversal. ¿Qué perfiles profesionales participan en el congreso y qué aporta este encuentro a cada uno de ellos?
El espectro es muy amplio. Recibimos desde analistas SOC y pentesters que buscan técnica pura, hasta responsables de cumplimiento (compliance), abogados tecnológicos y perfiles de gestión (CISOs).
A los técnicos les aporta actualización radical en herramientas y vectores de ataque; a los perfiles de gestión, les da una visión clara de los riesgos actuales y cómo se están moviendo las comunidades de atacantes y defensores en el mundo real.
6. Como ya sabemos la ciberseguridad no solo afecta a empresas tecnológicas, sino también a instituciones públicas y ciudadanos. ¿Cómo contribuye Hackén a concienciar sobre este tema?
En este ámbito contamos con el respaldo del Ayuntamiento de Jaén, en concreto la concejalía de empleo IMEFE, la Diputación de Jaén y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde las instituciones públicas se reconoce la importancia de concienciar sobre la protección tanto de sus propios activos como de los de la sociedad civil, entendiendo que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad esencial en la vida cotidiana de los ciudadanos.
7. El congreso reúne a expertos, empresas y talento emergente. ¿Qué oportunidades de networking y crecimiento profesional ofrece el evento? ¿Tendrán los estudiantes oportunidad de conectar con empresas, expertos y reclutadores?
Hacken nació precisamente con ese objetivo: que cualquier persona que asista pueda adquirir conocimientos sobre esta profesión y, al mismo tiempo, conectar con empresas que buscan cubrir la alta demanda de talento en el sector.
Además, el evento está abierto tanto a profesionales con experiencia que quieren seguir avanzando en su carrera, como a perfiles C-level que identifican oportunidades de negocio en este tipo de iniciativas.
8. Para terminar y para los que todavía dudan de asistir a Hackén, ¿por qué no deberían perderse esta cuarta edición?
Porque en Hackén no eres un número más en una sala de conferencias; aquí la comunidad es real. Es la oportunidad perfecta para vivir la ciberseguridad en un ambiente inmejorable, aprender de los mejores ponentes del país y, de paso, disfrutar de la gastronomía y la hospitalidad de Jaén.
Si quieres saber qué se cuece de verdad en el mundo del hacking en 2026, tu sitio está aquí con nosotros. ¡Nos vemos en Jaén!
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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