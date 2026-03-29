Una charla en Lisboa, una entrevista en RNE y fotos en Spatial con iPhone
Para hoy domingo, aprovecho para dejaros rápidamente tres cosas rápidas, dos de ellas porque a mí me gusta conservar todas las charlas y entrevistas que voy haciendo en mi canal de Youtube, y la última porque me ha hecho gracia un update de iPhone en las Photos usando GenAI para crear fotos en formato Spatial, que como no lo conocía ni Mi Survivor ni Mi Hacker, entonces es que aún no es muy conocido.
Lo primero que os dejo es la primera conferencia que impartí para Cloudflare el año pasado, durante el mes de Octubre de 2025 en el Patio Galé, de Lisboa. Para hablar de IA y Ciberseguridad en Atlantic Convergence 2025, nada nuevo de lo que no os haya hablado ya por aquí, pero que para mí fue especial.
Figura 2: Conferencia en Atlantic Convergence 2025
Este segundo vídeo es realmente sólo una entrevista en audio para RNE Radio5 que hice hace poco con Daniel Hernández Baldí. Unos minutos hablando de actualidad y hecha durante este mes de Marzo, así que tiene muy poco tiempo.
El último vídeo que os dejo es sólo cómo funcionan las Spatial Photos en iPhone e iOS, que lo descubrí por casualidad, y me hizo gracia. Se trata de convertir las fotos usando GenAI en imágenes "vivas" en 3D. Ya sabéis que iPhone metió las "Live Photos" grabando unos segundos hace ya mucho tiempo, pues bien, ahora ha metido estas "Spatial Photos" que se crean a partir de cualquier fotografía.
El funcionamiento es sencillo. Basta con que le des al cubo que aparece encima a la derecha de cualquier fotografía, iOS lo procesa con GenAI, y saca una nueva fotografía que reacciona a los movimientos del acelerómetro y el giroscopio para permitirte ver la foto en 3D desde diferentes puntos de vista.
Es un 3D muy pequeño, pero es gracioso verlo. Os he hecho unos vídeos para que se vea funcionando. Nada más. Así que os dejo hoy domingo que hay que disfrutar el día. Que hagáis muchas cosas divertidas en vuestra vida.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
