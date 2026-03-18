The Show Must Go On: MyPublicInbox adquiere la plataforma Linkmusic (LnkMsc.com)
Hace tiempo que MyPublicInbox crece a buen ritmo, expandiendo el número de usuarios, el número de servicios y, sobre todo, las interacciones de impacto. En los últimos tiempos hemos ido ampliando capacidades de servicios, como la "Detección de Suplantación de Identidad y DeepFakes usando Verificación de Identidad en MyPubicInbox", "Cómo enviar paquetes, cartas, libros y objetos físicos a Perfiles Públicos de MyPublicInbox" o "Cómo crear, explorar y unirte a chats Públicos en MyPublicInbox" además de continuas mejoras en todos los servicios anteriores, como el "Módulo de Entrevistas en MyPublicInbox: Recibir peticiones y solicitar entrevistas" o el módulo para generar "Oportunidades profesionales para dar charlas en Conferencias & Eventos".
Pero también hemos seguido trabajando en partnerships, integraciones, y, en este caso, la adquisición de una plataforma verticalizada con la que hemos estado colaborando desde hace años. Se trata de la plataforma de LinkMusic, especializada en conectar a músicos, fans, promotores y salas de conciertos, con el objetivo de expandir las capacidades de MyPublicInbox.
Por ahora van a convivir ambas plataformas, pero esperamos ir integrando las capacidades de ambas en una sola plataforma, más grande, y mejor con el tiempo. Pero por ahora, "The Show Must Go On". Os dejo la nota de prensa que han escrito los compañeros de MyPublicInbox.
MyPublicInbox adquiere la plataforma LinkMusic (LnkMsc.com)
Madrid, 16 de Marzo de 2026. La empresa MyPublicInbox continúa con su expansión con el objetivo de potenciar al máximo el impacto de sus usuarios en a través de Internet, para lo que ha llegado a un acuerdo con la empresa LinkMusic Web Services S.L. para adquirir el servicio de LnkMsc.com que pone en contacto músicos, promotores y salas de concierto, además de potenciar el impacto de los músicos a través de Internet.
El objetivo es ampliar el conjunto de servicios que MyPublicInbox ofrece a los músicos y de su plataforma, por lo que poco a poco los servicios ofrecidos en la plataforma LinkMusic se irán integrando en MyPublicInbox.com para conseguir un mejor servicio que pueda ayudar a todos los perfiles públicos de MyPublicInbox.
Por ahora, los servicios de LinkMusic continuarán funcionando pero habrá un periodo de migración donde se expandirán todos los servicios que ofrece hoy en día la plataforma con nuevas capacidades para los músicos, fans, promotores y salas de conciertos.
En palabras de David Summers, socio de MyPublicInbox y asesor musical: “La música es vital en las sociedades. La necesitamos porque hace que la vida de las personas sea mejor. Apoyar a la música es apoyar a todas las personas.”
Como se suele decir en el mundo del espectáculo “The Show Must Go On” y desde MyPublicInbox creemos en que Internet es fundamental para que la industria de la música tenga mayor impacto aún del que tiene en la vida de las personas y en la economía de las sociedades. Una sociedad con mayor impacto de los músicos es una sociedad mejor.
Larga vida a la música,El equipo de MyPublicInbox.
El objetivo es seguir creciendo, y pronto os anunciaremos alguna integración más, además de ir viendo como las capacidades para mejorar el impacto de los músicos desarrolladas en LinkMusic se van incorporando poco a poco en MyPublicInbox.
Y si tienes una startup, una empresa, o una plataforma que pueda beneficiarse de una colaboración conjunta o una integración con MyPublicInbox, ya sabes que nosotros siempre estamos abiertos a explorar nuevas oportunidades juntos, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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