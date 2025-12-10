Cómo crear, explorar y unirte a chats Públicos en MyPublicInbox
He de decir que hace tiempo que tengo el chat público de El lado del Mal, y todos los días me paso por allí un rato para comentar alguna cosa, pero sobre todo para leerme los comentarios y las conversaciones que por allí se producen. Por supuesto, a ese chat estáis todos invitados a uniros y participar.
MyPublicInbox está creciendo en la parte de chats públicos también, para que los perfiles públicos puedan tener hasta 6 chats privados, o públicos. Hoy os quería hablar de estos últimos, de los chats públicos, ya que hemos añadido la opción de explorar para poder unirte a los que sean de tu interés muy fácilmente, com podéis ver en la siguiente imagen.
En un artículo anterior ya os dejé explicado cómo crear un Chat Privado o Público en MyPublicInbox, donee puedes generar un link de invitación, o dejar el chat para que sea descubierto por cualquiera. Todos los que sean públicos, tienen que estar catalogados por una o varias categorías y tener una descripción, que se configura en su creación.
Después, estos chats quedan publicado en la sección de Mis Chats -> Explorar Chats, donde cualquiera puede ir y unirse libremente a los chats, para participar en la conversación. Eso sí, los administradores de cada chat tiene la posibilidad de decidir que los usuarios deban ser aprobados al entrar, o expulsarlos del chat.
Así que, si quieres crear un chat que sea público para cualquiera en MyPublicInbox, puedes hacerlo fácilmente si eres un perfil público.
Y por supuesto, puedes unirte al mío si quieres, que ahí, como he dicho al principio, estoy todos los días un ratito.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
