Ciberseguridad e Inteligencia Artificial: Mi última charla de 2025 la tienes en Youtube

Hoy domingo, ya apuntando a la última "fortnite" del año, he dejado publicada la última charla que he dado en este año 2025, que fue hace unos días con Puerto de Cádiz. El título de la misma fue "Ciberseguridad e Inteligencia Artificial: Riesgos y oportunidades en un mundo híperconectado" y en ella hablo de mi tema preferido este año.
Si has visto las charlas anteriores, seguro que gran parte de ella te la sabes, así que puedes ahorrarte el tiempo. Eso sí, ya sabes que cada charla tiene sus pequeños matices y diferencias, así que probablemente encuentres algo nuevo, diferente o cambiado.
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial, y sobre todo te recomiendo este libro que publicamos este año: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial. Un gran regalo para estas festividades.
No hay mucho más para hoy, que quiero hacer cosas también en el mundo físico, acabar mi libro, hacer algo de deporte y preparar los últimos días de este año con algo de descanso y preparación del siguiente. Este año ha sido muy intenso, y no espero que el siguiente sea menos, así que quiero planificar el próximo, y luego estar listo para ir lidiando con el descenso por la montaña. Feliz día a todos.
