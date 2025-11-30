W3Techs: Estadísticas de WebServers en Internet a finales de 2025: Nginx, Cloudflare Server & Apache
Hoy quería hablaros de la conocida W3Techs, que es un sitio especializado en el análisis y monitoreo de las tecnologías utilizadas en sitios Web a nivel mundial. Sirve como análisis de tendencias tecnológico de la infraestructura de Internet y su funcionamiento principal consiste en escanear las páginas web de Internet para detectar y registrar información sobre los sistemas de gestión de contenidos (CMS), lenguajes de programación, frameworks, servidores web, plugins, temas y otros elementos tecnológicos que emplean los sitios.
Para realizar el proceso de análisis W3Techs utiliza técnicas de crawling y análisis de cabeceras HTTP, análisis del código fuente y búsqueda de metadatos para identificar la tecnología subyacente de cada sitio web. La herramienta compara los datos recopilados con una base de datos propia y, en ocasiones, integra información de fuentes externas como Alexa, Google, Tranco o IPinfo para enriquecer sus informes y tener buenos datos de tendencias tecnológicas.
Figura 2: Estadísticas de Web Servers en W3Trends
Entre todos los daos que ofrece, la plataforma tiene informes detallados sobre el uso de tecnologías en el ecosistema web, permitiendo a los usuarios, por ejemplo, consultar estadísticas de mercado, rankings de CMS, frameworks y otros elementos. Por ejemplo, puede mostrar qué porcentaje de sitios web utilizan WordPress, qué lenguajes de programación son más populares o qué servidores web predominan en la red.
De esto último quería hablaros, porque el pasado 1 de Diciembre se produjo un pequeño cambio en las estadísticas de servidores web utilizados para soportar a los sitios web expuestos en Internet, donde por primera vez Cloudflare supera a Apache como servidor web detectado en dominios.
Figura 4: Evolución de porcentajes en Web Servers
Esto no quiere decir que detrás de Cloudflare no se encuentren otros muchos servidores Apache que lo sigan haciendo el más popular, no. Esto quiere decir que el uso de las tecnologías de Cloudflare para proteger los sitios web y los servicios digitales creados en la web, sigue creciendo..
Figura 5: Web Servers en W3Trends cruzados
Además, por cada tecnología, en W3Techs se proporciona un análisis detallado de tendencias, donde se ve la evolución de, en este caso Cloudflare, con datos de uso cruzados por número de sitios y sitos de "High Traffic", como podéis ver en la Figura 5.
Figura 6: Plataforma de Workers en Cloudflare
A esto han contribuido no sólo la protección de los sitios web que ofrece Cloudflare como frontal a todos los sitios web, sino también toda la plataforma de programación y desarrollo de servicios digitales basados en Workers en Cloudflare.
Esto es porque cuando un servicio digital está creado para ser global, ejecutarse cerca de los clientes tiene sentido, pero además tener protecciones que hagan que no haya un solo punto de ataque que permita ser tumbado de manera selectiva por un ataque DDoS hace que el despliegue de estos servicios se haga en "Region:Earth".
Figura 8: Evolución de Cloudflare como Web Server
En la lista, también tenéis ejemplos de sitios populares que están reportando el uso de cada una de las plataformas, donde por ejemplo se puede ver que Paypal, Linkedin, ChatGPT, X.com o Discord, por ejemplo, están reportando Cloudflare como Web Server.
Al final, W3Techs funciona como una herramienta de inteligencia para analizar lo que está sucediendo en la web, que facilita el análisis tecnológico de sitios, tanto para fines informativos como para investigación de seguridad y desarrollo, pero también para dar una clara imagen de qué tecnologías están marcando la evolución de Internet, y está claro que Cloudflare está siendo una pieza clave de ello.
- Cloudflare Radar: Open (Security & Network) Data para CERTs & CSIRTs
- Cloudflare Radar: Bots Verificados & Signed Agents Identificados con Web Bot Auth
- ¿Cuál es la mejor solución AntiDDos para defenderse de los Ataques DDoS en Internet?
- Cuánto del tráfico en Internet funciona con Post-Quantum Cryptography
- Cloudflare Pay-Per-Crawl: Un servicio que ayuda a las webs a negociar el pago por acceso al contenido que hacen los crawlers de IA
- Tu WebSite con Smart Honeypots contra el WebScrapping usando AI Labyrinth de Cloudflare
El número de tecnologías que ofrece Cloudflare a un sitio web para desarrollo, alto rendimiento y seguridad es enorme, y yo he ido publicando algún artículo sobre eso, así que por si quieres leer algo más, os dejo los otros artículos que he publicado relacionados con Cloudflare:
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario