"Madrid ilusiona" con Jorge Blass hoy a las 21:15 en TeleMadrid
Hoy es Nochebuena, y en TeleMadrid, un año más, nuestro querido Jorge Blass nos deleitará a todos con el programa de Madrid Ilusiona, donde a las 21:15 de hoy se emitirá el programa de magia e ilusión familiar donde se visitarán distintos lugares de Madrid, y donde muchos de sus amigos le acompañaremos.
Para que no te olvide de la cita, y para que tengas una pequeña idea de lo que vas a poder ver, te dejo el trailer que podrás ver en las promociones de la cadena. Recuerda, hoy a las 21:15 en TeleMadrid.
Jorge Blass es un amante de la tecnología así que siempre acaba mezclando la magia, de alguna forma u otra, con las más modernas tecnologías, y por eso me encanta aún más, porque se supone que debo ser capaz de saber qué está pasando... pero no me es fácil, os lo garantizo.
En mi caso, la visita la tuvimos en "La Nave", ya sabéis, un lugar muy entrañable para mí por la cantidad de veces que he dado charlas, firmado libros, visitado, y tomado fotos, en ferias y conferencias, así que nos juntamos para disfrutar de un poco de magia en primera persona.
En mi caso, los trucos tenían que ver con Inteligencia Artificial, Drones, cartas, revistas, y mensajes imposibles, así que además de una pequeña entrevista, intenté descubrir dónde estaba la "magia", pero....ya veréis mi cara.
El resultado fue que yo me lo pasé de maravilla, y si tú quieres pasártelo de maravilla también, te recomiendo que vayas a una de las pocas funciones que quedan en estas navidades de Ilusionarte, donde Jorge Blass, en el Gran Teatro Pavón de Madrid, te va a dejar con la boca abierta.
Pero para que tengas una idea, no te pierdas esta noche el programa de Madrid ilusiona a las 21:15 en TeleMadrid. Si estás en casa, un poco antes de la cena, o comenzando la cena, podrás disfrutar de algo de magia e ilusión en familia.
Y nada más. Sólo me queda desearte lo mejor durante estas fechas, y que empieces a hacer balance año y propósitos para el año que viene. Y recuerda: Hoy es día para engordar.
