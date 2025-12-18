Cómo enviar paquetes, cartas, libros y objetos físicos a Perfiles Públicos de MyPublicInbox
Una de las peticiones que nos han hecho muchos usuarios de MyPublicInbox es la de poder enviar un objeto físico, por ejemplo un libro, una carta tradicional, o un regalo, a alguno de los Perfiles Públicos de la plataforma. Y como lo que queremos es ofrecer el mejor servicio, hemos añadido esta opción dentro las posibilidades.
Para ello, cuando entres en uno de los Perfiles Públicos, podrás ver un nuevo botón que dice lo que ves aquí: "¿Quieres enviar un objeto físico por correo postal a Chema Alonso?" o a cualquier otro perfil público de la plataforma.
Figura 2: Enviar un paquete a Chema Alonso
No podemos recibir todos los objetos físicos del mundo, y tenemos limitaciones de tamaños, tipos de objetos, etcétera. Pero si el equipo de MyPublicInbox puede hacérselo llegar, te ayudaremos con el proceso. Por supuesto, nunca será dándote la dirección postal personal de los perfiles públicos.
Para eso debes describirnos qué quieres enviar en este pequeño formulario, y el equipo de MyPublicInbox se pondrá en contacto contigo para darte de los detalles de cómo poder hacerlo. Cada caso será diferente, dependiendo del lugar de envío, el tipo de envío y el lugar donde se tenga que entregar, que en el caso de cada perfil público será diferente.
Pero si quieres enviarle algo a alguno de todos los perfiles públicos, desde la plataforma de MyPublicInbox te vamos a ayudar. Hemos querido lanzar este servicio antes de las Navidades porque siempre hay muchas de enviar cosas en estos días... así que, puedes utilizarlo desde ya. Entra en el perfil público, haz clic en la opción, y te ayudamos a enviar tu paquete.
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
