Cyberhades Podcasts: Dos amigos hablando de tecnología
Fran Ramírez y Rafel Troncoso son dos amigos. Dos amigos que son buenas personas. Dos amigos a los que quiero y respeto profesionalmente. Conmigo han hecho muchas cosas. Libros en 0xWord, conferencias, herramientas, trabajos en Informática 64, posts en este blog, investigaciones en ElevenPaths, proyectos en Ideas Locas, etcétera. Infinidad de cosas.
Pero además de todo eso siguen siendo unos enamorados de la tecnología. De ellos salió uno de los libros que tienes que regalar estas navidades a cualquier amante de la tecnología que sea Generación X, Y o Z, porque son historias maravillosas.
|Figura 2: Libro de "Microhistorias: anécdotas y curiosiades de la historia
de la informática (y los hackers)" de Fran Ramírez y Rafel Troncoso 0xWord.
Pero como les queda tiempo libre, y como están lejos el uno del otro, han decido juntarse a charlar entre ellos y grabarse en un podcast llamado como su proyecto de blog antaño, así que puedes escucharlos y disfrutar de lo que se cuenta en Cyberhades Podcast, que tienes en Spotify y en Youtube.
En él podrás enterarte de lo que pasa al día, además de descubrir libros, enterarte de lo que está pasando en el mundo de la Ciberseguridad, la Inteligencia Artificial, o el Retro-Computing. Con ellos nunca sabes.
De momento tienen once programas grabados, así que si eres de los que te gusta escuchar un programa mientras trabajas, haces deporte, o estás con tareas relajadas como contestar mensajes o hacer tareas rutinarias, pues más que recomendado que te suscribas y te los escuches.
Figura 5: Cyberhades Podcast en Youtube
Aquí tenéis una de esas conversaciones que tienen entre ellos, donde sin ningún guión vas a encontrarte a dos amigos hablando de tecnología con mucha pasión y fruición. Yo me he puesto a escucharlos, y me he quedado enganchado a sus temas.
Figura 6 : Cyberhades Podcast 0xB
Este par de amigos tienen una conexión especial, y cuando los escuches, verás que se nota. Están relajados, felices, y escucharlos no sólo te pondrá al día, sino que te dejará relajado y con ganas de seguir aprendiendo de cada tema de los que hablan.
No sé cuántos proyectos más acabarán haciendo estos dos pájaros, ni cuándo se cansarán de hacer este podcast, pero mientras que las estén haciendo, si puedes, escúchatelas, que son buenas.
|Figura 8: Libro de Docker:SecDevOps en 0xWord
de Rafa Troncoso, Elias Grande y Fran Ramírez
Y nada más por hoy, que ya con este material tienes para casi doce horas de disfrute, así que no te los pierdas. Y recuerda, que si quieres algo más cortito, tienes también las "Historias Cortas Sobre Fondo Azul - Podcast Audiolibro en Spotify".
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
