"Millia Vanillia": De la canción en Suno a la partitura musical con Moises & Klang
Uno de mis pequeñas frustraciones ha sido siempre la música. A pesar de que disfruto mucho de ella, tanto en conciertos, como compañera total durante todo mi día - no concibo un día sin escuchar música absolutamente todo el tiempo que trabajo, conduzco, hago deporte, ahora mismo mientras os escribo este artículo -, tengo muy poca capacidad musical ni para cantar, ni para tocar ningún instrumento. No parece que haya sido dotado para la música, y quizá no invertí de niño mucho mi tiempo en desarrollar esas capacidades. Me cuesta.
Sin embargo, disfruto de enredar con ella. Allá por los años 06, 07 y 08 disfruté de mucho del Guitar Hero, donde para sentirte como Slash solo tenías que tocar unos botones de colores en una guitarra, y cuando vi que tocar canciones sin guitarra usando Guitar Hero se podía convertir en un sistema de autenticación Anti Rubber Hose me flipó aún mucho más el tema.
Esa frustración de no ser hábil con las manos, ni con los ritmos, me lleva a explorar las innovaciones de guitarras sin cuerdas en el mástil, o las baterías basadas en "pinzas" y sensores de movimiento con las que bombardeo a mis amigos músicos para que me quieran "matar". Tecnología al rescate de los no estamos dotados para la música, como hizo el autotune con muchos cantantes.
Con la aparición de SUNO.AI, esto de poder hacer canciones a golpe de Prompting me abrió un nuevo mucho. No sólo porque yo pudiera crear canciones, como esta de "El hacker de la boina" que os publiqué, sino porque SUNO.AI tiene unos temazos espectaculares que hace que haya muchas canciones que me gustaría escuchar en directo. Por eso os hablé de "Millia Vanillia": La "why-not" Cover Band de SUNO AI donde imaginaba que pudieran aparecer bandas que compusieran toda su música con SUNO AI. ¿Por qué no?
Moies AI
Cuando hablé de esto con mi querido Krespo me dijo que esto no estaba muy bien visto en la industria musical hoy en día, pero lo cierto es que todos los músicos están echando un ojo a estas herramientas que no son sólo de creación musical en el sentido de crear la música y la melodía, sino de producción, lo que les permite probar estilos, trabajar la composición completa de las canción, etcétera.
Cuando hablamos de mi artículo sobre Millia Vanillia le pregunté por herramientas que utilizaban ellos para poder sacar las partituras de una canción, y me dijo que para los músicos no es necesario usar muchas herramientas porque ellos reconocen las notas, pero que hay herramientas, como Moises AI.
De esta utilidad habló el bajista Ernesto Martín en su artículo "Cómo la Inteligencia Artificial se ha colado en nuestro día a día como músicos" y yo la usé para mi post de "Cómo usar la Inteligencia Artificial para el Análisis de Audios de WhatsApp o Youtube en OSINT" donde us uso era separar voces y fondos para localizar información oculta en investigaciones.
Con todo eso, pude probar lo que quería, que era hacer la canción, y después de que SUNO AI me la diera, extraer la partitura de las diferentes pistas, para tener el mapa de la canción a tocar por la banda de "Millia Vanillia", que es lo que tenéis en el vídeo anterior primero con Moises.
Klang IO
Pero buscando más información, hay una plataforma que se llama Klang IO que hace justo eso, así que solo tienes que subir la canción a Klang, y seguir un sencillo asistente para sacar las diferentes pistas.
Figura 7: Klang IO Wizzard
El asistente te va pidiendo información sobre cómo quieres sacar la partitura, así que puedes elegir los instrumentos, la letra, y luego datos de idioma o de autoría de la canción que estás construyendo, por lo que si quieres puedes tener toda la información de tu canción hecha con IA.
Figura 8: Klang IO Wizzard
Cuando acabas el asistente, tarda unos segundos en analizar la canción, y lo que obtienes al final es la partitura de tu canción, como puedes ver aquí.
Y listo, ya lo tienes, ya puedes usarla para aprenderte tu canción y tocarla con tu banda de "Millia Vanillia" o ¿irte a registrarla como tuya a la SGAE?
Además, la herramienta permite ver cómo la puedes tocar en tiempo real con diferentes instrumentos y por diferentes pistas. Puedes darle al play y seguir la partitura y las notas al mismo tiempo que la tocas.
Figura 11: Demo de Klang IO con El hacker de la boina
Aquí os dejo dos vídeos para que podáis ver cómo funciona Klang IO en unos segundos, y te animes a hacer tus propias composiciones completas. Pregunta que me he hecho... si te haces tus canciones y las pones en tus garitos... ¿tienes que pagar derechos a la SGAE?
Figura 12: Reproducción de El Hacker de la Boina en Klang
Por supuesto, esto también sirve para que te saques las partituras de todos esos temas que te quieres aprender, aunque Internet está lleno de ellos pero... si no lo encuentras, puedes hacerlo tú mismo con tu amiga la Inteligencia Artificial. Espero que os haya gustado esto, y juguéis con la música estas Navidades, que hay mucha diversión aquí.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario