Galletas Tosta Rica "Chema Alonso" Edición Limitada: Una de ellas es la "Galleta Más Rica del Mundo" y vale 1 BitCoin.
La verdad es que al principio me parecía muy raro cuando me lo ofrecieron, pero después hablé con mi con Iker Casillas - que el había lanzado las Palmeritas 15 Orejonas, y al final me animé a ello. Será sólo una edición limitada, eso sí, de 1.000 cajas de Galletas Tosta Rica "Chema Alonso", pero una de ellas lleva la "Galleta Más Rica del Mundo" y vale 1 BitCoin, que recibirás en una Bit2ME Card.
Figura 1: Galletas Tosta Rica "Chema Alonso" Edición Limitada.
Una es la "Galleta Más Rica del Mundo" y vale 1 BitCoin.
Alguno seguro que piensa que las galletas están hechas con Inteligencia Artificial, pero ya os publiqué a los que me seguís en Instagram las fotos de la primera caja que me he zampado ya. Aquí las tienes en el formato en las vais a encontrar. Y a todos los que me preguntábais por las galletas... ésta es la explicación.
Como podéis ver, vienen 6 galletas Tosta Rica "Chema Alonso" - sólo 6, aunque la caja tiene muchas más - para que puedas disfrutar o regalar. Aquí tenéis una foto más cercana de cómo es la galleta.
Supongo que alguno, en la época de la Inteligencia Artificial, está pensando que las dos fotos son hechas con IA, pero os garantizo que no. Así que he hecho otras fotos para que podáis ver las galletas a diferentes niveles.
Figura 4: Galletas Tosta Rica "Chema Alonso" Edición Limitada
El prototipo de la galleta lo hicimos primero para que yo le diera el OK, que este año, entre Hall of Fame, Prólogos de libros de Rockeros, participación en cómics con Nazis y Misterio, o participar en programas de Magia, tener mis propias galletas para una campaña publicitaria es lo último que me faltaba, pero como estaban empresas tan potentes, y mis amigos de Bit2Me son parte de ello, pues me animé.
Y del prototipo, a las galletas que me acabé ayer mismo, pero que antes de comérmelas les hice unas fotos, ya fuera de la caja para que podáis ver la buena pinta que tienen.
Sólo hay 1.000 cajas de Galletas Tosta Rica "Chema Alonso", y se van a poner en las tiendas de las gasolineras de cierta "Empresa Española" - aún no puedo revelar cuál es la empresa -, así que si tienes la suerte de estar en una de esas gasolineras, debes buscar una de las cajas "Chema Alonso" entre las galletas que tengan.
Y ¿cuál es la gracia? Pues la gracia es que todas las cajas de Galletas Tosta Rica "Chema Alonso" llevan dentro un premio, pero una de ellas, sólo una de ellas lleva un premio especial.
Una de esas Galletas Tosta Rica "Chema Alonso" esconde detrás un premio único de 1 BitCoin, que será solo para el que encuentre esa galleta. Yo he visto la galleta que lleva el premio - "la galleta más rica del mundo" - , y he intentado reconocer la diferencia con el resto, pero es imposible. La galleta premiada lleva "mi firma por detrás" así que ¡no te la comas si quieres tu Bitcoin! Y después, lo canjeas por tu Bit2ME Card cargadita con 1 BitCoin.
En la caja tienes todas las instrucciones, pero la presunción de la campaña es que el que la consiga se la va a comer sin leer las instrucciones, por lo que se comerá la Galleta más "rica" de la Historia, que es lo que contaremos después en un pequeño reportaje. Recibirás tu BitCoin en una Bit2ME Card.
Figura 10: Bit2Me Card
Así que, si te llevas la caja de galletas con premio probablemente te vigilemos a ver qué haces con ese premio... ¿leer y llevarte el premio o comerte la galleta más rica del mundo? Pero... ¿no es la Tosta Rica ya la galleta más rica del mundo?
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
