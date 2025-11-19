"Casi Famoso" es el nuevo libro de Rafa J. Vegas... (ese que toca el bajo)
Hoy no quiero volver a hablar de Inteligencia Artificial o Ciberseguridad. Cuando se publique este artículo no sé si estaré volando o me pillarás aterrizando en Madrid, pero lo escribo desde el otro lado del planeta, aprovechando que nuestro querido Rafa J. Vegas ha publicado un nuevo libro, llamado "Casi Famoso" y quería hablaros de él.
Figura 1: "Casi Famoso" es el nuevo libro de Rafa J. Vegas
... (ese que toca el bajo)
Ya os he contado muchas cosas de él, y os animo que lo leáis todo en el artículo que publiqué que se llama: "El Rafa al bajo: Entrevista a Rafa J. Vegas." donde le pregunté cosas a este rockero de primera que ha sido parte de la escena del Rock en España, y protagonista de mil aventuras en los camerinos, las giras. Nuestro querido Rafa J. Vegas ,
Rafa tiene la "mala" costumbre de contarnos sus cosas en forma de libros, el último de ellos el que acaba de publicar con el nombre de "Casi Famoso". En él nos cuenta más cosas de las que ha vivido en la carretera, con Rosendo, y más allá de él. Con esos momentos que solo alguien que ha tenido las vivencias de Rafa puede contar con tanto humor.
Figura 3: Casi Famoso de Rafa J. Vegas
Para esta ocasión, además yo he tenido la suerte y el honor de poder escribirle uno de los textos del prólogo, donde también ha participado Jorge Martínez de Ilegales. No os publico todo el prólogo por ahora - lo dejo para otro post más adelante, que cuento muchas cosas de mi infancia en él -, pero sí que os dejo un fragmentillo, de cuando me lo "gosaba" con el air-guitar dando gotelé a las paredes de las casas.
"En aquellos años mi tesoro eran unas pocas cintas de música, y un tocadiscos que me había comprado yo con lo que iba ganando en las “chapuzas”. Nos llevábamos un radio casete a las obras, tan manchado de gotas blancas como os podéis imaginar.
Eran finales de los años ochenta, casi los noventa, y yo había descubierto a Rosendo, así que me había copiado de mis amigos “heavies” del barrio del parque de bomberos de Móstoles unas cintas con “Loco por Incordiar”, y “A las lombrices”, así que mientras estaba yo pasando el viernes tarde, el sábado y el domingo entre olores de pintura, lavando los pinceles, las brochas y los rodillos, escuchaba – cuando me tocaba elegir a mí – “Por meter entre mis cosas la nariz”.
Y como pasaba mucho tiempo solo en habitaciones vacías, pues me flipaba yo conmigo mismo haciendo air-guitar usando para tocar el palo extensor que se usa para pintar techos, que bien podría haber sido el palo de uno de esos micrófonos donde ponía “el Rosen” la nariz encima."
No es el primer libro que escribe Rafa, y los otros son tronchantes, ya os lo digo yo, que además todos tienes unos títulos divertidísimos como son "Mil maneras de llegar a un hotel" y "Córtate el pelo y búscate un trabajo". Yo me los he leído y me he partido la caja de la risa. No sólo por las aventuras, sino por la forma de contarlas.
De este segundo ya sabéis que también tengo la camiseta, y me gusta llevarla en algunos eventos - incluso en programas de televisión - porque eso que le decían a Rafa sobre el pelo y el trabajo me lo han dicho muchas veces también a mí. La vida...
Así que, si tienes que hacer un regalo a un rockero para estas Navidades, ya tienes material que comprarte. Aprovecha y píllate los libros antes de que se te echen las fechas encima, y además así apoyas a esta leyenda del Rock 'n Roll a que lo siga petando.
Figura 6: Aquí puedes comprar "Casi Famoso" de Rafa J. Vegas
Y si quieres, puedes comprarlo con tus Tempos de MyPublicInbox. Entra en tu cuenta de MyPublicInbox, ve a la sección de Tempos -> Canjear -> Vales de Tiendas, y compra el código de Casi Famoso. Nosotros canjearemos tus Tempos, compraremos tu libro y te lo haremos llegar.
Os dejaré el prólogo completo, como os he dicho, más adelante, ahora sólo lo puedes leer en "Casi Famoso".
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
