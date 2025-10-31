Nerdearla 2025 España - 13 al 15 de Noviembre (Madrid)
Si ya os había dicho que el día 13 de Noviembre lo tenía "movidito" con mi participación en el 27th International Information Security Conference: La Evolución de la Ciberseguridad en Madrid por la mañana y en el II Congreso de Hackers en Segovia por la tarde, a esto tienes que sumarle que el día 13 de Noviembre comenzará Nerdearla 2025 España en Madrid (en La Nave), y que yo participaré allí el Viernes 14 de Noviembre.
Yo estaré, como os he dicho el Viernes 14 de Noviembre participando en el evento con un par de actividades. La primera será la charla que daré a las 12:50 en el Auditorio de La Nave, donde hablaré de Hacking, Cibeseguridad e Inteligencia Artificial para Hacker & Developer.
Figura 2: Mi participación en Nerdearla
El evento de Nerdearla 2025 tiene una lista de ponentes espectacular encabezada por Donald Knuth y con mis queridos Midudev, Brais Moure, Carlos Azaustre o Daniela Maissi entre tantos grandes desarrolladores, hackers, divulgadores, o expertos en el arte de la creación de tecnología.
Figura 3: Ponentes de Nerdearla 2025
De este tema hemos publicado un libro, que será parte de la segunda actividad que estamos organizando, y que será una firma de libros de nuestro "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial", donde tocamos muchos de estos temas.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Los organizadores de Nerdearla, Jassu Severini y Ariel Jolo, están dejándose la piel para traer este evento que, no te lo he dicho aún, es 100% gratuito, a Madrid, así que si estás por la capital y no tienes tu entrada aún, echa un ojo a la web y verás qué pedazo de evento han construido.
Figura 5: Contactar con Jassu Severini
Como puedes ver, la agenda es espectacular durante los tres días que dura el evento, así que echa un ojo a las charlas, decide las que quieres ver, y pásate también por los expositores. Que allí tendrás muchas actividades extras.
Figura 6: Agenda de Nerdearla 2025 España
Yo no podré estar nada más que ese día, porque el anterior ya te he contando la agenda que tengo, y el siguiente tengo que viajar al otro lado del mundo, pero si vienes ese día, nos tomamos una foto, nos vemos, y si quieres incluso te hago algún dibujo de los míos en tu libro.
Es maravilloso contar con estas actividades - y más gratuitas - para poder conocer gente, aprender, descubrir novedades, etcétera. El mundo de la tecnología se mueve muy deprisa, e invertir unos días en unas jornadas de aprendizaje va a ser un ahorro de tiempo y esfuerzo en tu proceso de aprendizaje y actualización de conocimientos.
Figura 8: "Hacker & Developer Disrupted by GenAI"
Y si quieres colaborar con la organización, ya sabes, contacta con Jassu Severini o con Ariel Jolo y proponles lo que te gustaría hacer con ellos, que son unos tipazos y seguro que se pueden hacer siempre nuevas cosas y actividades.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
