CTC-1002: Antrhopic bloquea un Agentic AI creado sobre Claude hecho por ciberatacantes que hackea organizaciones completamente autónomo
Durante este año hemos ido viendo cómo el mundo de tener Agentic AI para explotación completa de organizaciones era algo que se estaba desarrollando a toda velocidad. Este año he ido siguiendo este proceso poco a poco, por medio de la publicación de un trabajo de investigación tras otro. Al mismo tiempo, los reportes de OpenAI sobre los usos maliciosos de sus productos nos han enseñado cómo iban utilizándose la IA de forma autónoma para campañas de fraude, desinformación, y fases de la intrusión de sistemas.
Ahora Anthropic, que ya publicó en Agosto cómo los ciber-bad-actors estaban utilizando sus capacidades en forma de Vibe Coding para atacar organizaciones, nos presenta en su último informe de hace apenas unos días llamado "Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign" cómo un grupo al que ha llamado CTC-1002 ha hecho el uso de las capacidades de Agentic AI para la explotación a escala de organizaciones con una arquitectura totalmente automatizada.
GTG-1002 represents multiple firsts in AI-enabled threat actor capabilities. The actor achieved what we believe is the first documented case of a cyberattack largely executed without human intervention at scale—the AI autonomously discovered vulnerabilities in targets selected by human operators and successfully exploited them in live operations, then performed a wide range of post-exploitation activities from analysis, lateral movement, privilege escalation, data access, to data exfiltration. Most significantly, this 2 marks the first documented case of agentic AI successfully obtaining access to confirmed high-value targets for intelligence collection, including major technology corporations and government agencies.
GTG-1002 representa varios hitos pioneros en las capacidades de actores de amenazas potenciados por inteligencia artificial. El actor logró lo que se considera el primer caso documentado de un ciberataque ejecutado en gran medida sin intervención humana y a escala: la IA descubrió de forma autónoma vulnerabilidades en objetivos seleccionados por operadores humanos y las explotó con éxito en operaciones reales. Posteriormente, realizó una amplia gama de actividades de post-explotación, incluyendo análisis, movimiento lateral, escalado de privilegios, acceso a datos y exfiltración de información. Lo más significativo es que este caso marca la primera instancia documentada de una Agente AI que obtuvo con éxito acceso a objetivos confirmados de alto valor para la recopilación de inteligencia, entre ellos grandes corporaciones tecnológicas y agencias gubernamentales.
No es nada que no nos experabamos tras ver los trabajos de Incalmo, de Cybersecurity AI, de explotación autónoma de Web Sites o creación automática de exploits de escalación de privilegios para Linux, como ejemplo, de los que os he ido contando cosas, y que merece la pena que te los leas para entender mejor dónde estamos hoy.
El informe completo, que lo puedes y lo deberías leer, está en el siguiente enlace donde puedes ver que es apenas de 10 páginas donde resumen cuál es la arquitectura del Agentic AI construido para colarse de manera automática dentro de organizaciones.
En la arquitectura se puede ver cómo hay un Operador Humano que es el que controla al Agentic AI. Este con una arquitectura similar a la descrita por Incalmo o Cybersecurity AI, cuenta con un conjunto de MCPs que le ofrecen herramientas para todas las fases del ataque, desde la fase de reconocimiento, de descubrimiento de vulnerabilidades, de creación de exploits - con una herramienta de validación de exploits externa - de explotación de las vulnerabilidades, de elevación de privilegios, y movimientos laterales dentro de la organización. Vamos, un ataque completo.
Para cada una de esas fases hay diseñado un flujo en el que hay una cierta interacción con un Operador Humano que va validando los resultados, con herramientas vía MCPs, con búsqueda de información en la web, o con la validación mediante otro modelo LLM que revisa que lo que se está haciendo es correcto. En la imagen siguiente tenéis los flujos de las diferentes fases muy bien descritos.
Para entender mejor el flujo de estas fases, en el documento tienes algunos ejemplos de qué es lo que ha ido haciendo el Agentic AI en algunas situaciones. Por ejemplo, en esta tabla se ven las tareas del Agente IA para descubrir una vulnerabilidad de Server-Side Request Forgery en el backend de un Web Server, cómo generar un exploit con un payload personalizado, y solicita la revisión del Operador Humano.
Una vez que el Operador Humano aprueba la explotación, entonces ejecuta el exploit y realiza una serie de tareas de post-explotación para completar el proceso y continuar el proceso sobre los nuevos activos descubiertos.
En el siguiente ejemplo se ve el flujo de extracción de información de una base de datos a partir de credenciales recolectadas en el proceso de explotación de la organización. En él se puede ver cómo hace un mapa de la base de datos, extrae los hashes de las cuentas de la base de datos, identifica las más privilegiadas, crea una cuenta para tener persistencia en la base de datos, se descarga los datos, y los analiza para generar un informe final de inteligencia que es exfiltrado cuando el Operador Humano lo aprueba.
El trabajo es técnicamente perfecto, y sí, Anthropic dice que ha trabajado para acabar con las operaciones de este grupo, pero las capacidades de crear estos agentes, esta arquitectura, y estas herramientas ya existen, se conocen, están en el mercado, y han subido el nivel de las capacidades de los atacantes. Será con Claude, con GPT5.1 o con Llama 5, pero tienen estas capacidades a su alcance. Tienen el Railgun disponible, así que más vale que si trabajas como CISO te tomes en serio estas nuevas amenzas.
Como decía ayer, los equipos de Red Team, de Blue Team y los Ciberatacantes han cambiado definitivamente, así que si te interesa la IA y la Ciberseguridad, te recomiendo este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
