27th International Information Security Conference: La Evolución de la Ciberseguridad
Sí, sé que os he dicho que estaré en el II Congreso de Hackers en Segovia el próximo 13 de Noviembre, y así será. Pero antes, por la mañana, estaré en la 27th International Information Security Conference que tendrá lugar también ese día 13 de Noviembre, en el estadio de fútbol del Atlético de Madrid. En el Metropolitano.
La conferencia tiene un tamaño respetable, con una lista de ponentes espectacular, ya que en un solo día van a tener en paralelo siete tracks de discusiones, paneles, charlas, etcétera. La mía, en el Track 1 de Ciberseguridad será una charla con el gran Roberto Baratta.
Figura 2: La Evolución de la Ciberseguridad.
Roberto Baratta es un viejo amigo y compañero de mil una batallas. Más de las que la gente se imagina, que desde antes de que yo usara el gorro en mis charlas, ya iba con él a CaixaNova, NovaGalicia Banco, Abanca y tantas cosas, que la vida lo mismo nos junta en Vigo, que en Miami que en Madrid, que en Lisboa. Así que hemos comido, cenado, tomado refrigerios y charlado desde que yo era un jovencito, y el un profesional enorme.
Figura 3: Track 1 Cyber Security Policy & Strategy
Así que charlaremos, no sé de qué, que seguro que em pregunta cosas "a pillar", pero seguro que será entretenido y divertido para mí, que estar con el ahora también "Presidente del ISMS Forum", puede dar juego para cualquier cosas. Ya veremos.
Pero como os he dicho, la lista de ponentes es larga, porque no es sólo un track, sino un total de siete agendas en paralelo para debatir de los temas que preocupan a los CISOs, uno de los puestos profesionales más sufridos por ser la primera línea de defensa contra los malos en el mundo digital.
Y como os he dicho, la lista de expositores, ponentes y panelistas es de lo más florida. Merece la pena que veas todos los profesionales que van a asistir. Entre todos, la experiencia en Ciberseguridad debe estar cerca a 1.000 años, ya que hay alrededor de un centenar de expositores con una experiencia media que debe rondar los 10 años... Ahí lo dejo.
Los temas de los que se van a hablar, pues van a ser de lo más variado, y este año, además, con foco en la nueva generación de CISOs con menos de 40 años, que es algo que se está intentando impulsar desde el ISMS Forum y a mí me mola mucho la idea.
Figura 7: Temas a tratar en todos los tracks
Así que si quieres un evento en el que hacer Networking, en el que puedas conocer de primera mano en qué consiste el trabajo de los CISOs, en conocer lo que otros compañeros de profesión están haciendo, o las últimas tendencias tecnológicas en Ciberseguridad, éste es el lugar en Madrid y en España.
Yo tendré poco tiempo, pero si quieres verme a mí, o conocer más de Cloudflare, ya sabes que puedes contactar siempre conmigo en mi buzón público, o acercarte al evento que te presentaré al resto del equipo que se está construyendo de Cloudflare en España.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
