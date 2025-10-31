Bridge Alliance: CXO Forum 2025 & Telco API Forum 2025 en Singapur (16-18 de Noviembre)
Ya os he ido contando como tengo esta semana en la que estamos, pero no quería olvidarme de todas las citas. Mañana 12 de Noviembre estaré hablando de Post-Quantum Internet en el Curso de Quantum & Post-Quantum Security en la Universidad de Deusto donde tocaré los temas del libro de "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad. Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica", donde he escrito un par de capítulos, y una visión de lo que llamamos "Quantum War", así que si vienes al curso, o si estás en el Foro de Quantum Security de MyPublicInbox (tienes que iniciar sesión primero en MyPublicInbox para poder darte de alta), tendrás los detalles.
El día siguiente, ya lo sabes, primero estaré en el 27th International Information Security Conference: La Evolución de la Ciberseguridad en Madrid por la mañana y en el II Congreso de Hackers en Segovia por la tarde. Y a esto tienes que sumarle que el día 13 de Noviembre comenzará Nerdearla 2025 España en Madrid (en La Nave), y que yo participaré allí el Viernes 14 de Noviembre. Pero eso no es todo.
El día 15 de Noviembre por la mañanita temprano me monto en el avión camino de Singapur para estar participando en el evento de la Bridge Alliance con mis amigos de la GSMA, y Cloudflare, para estar en la cena del CXO Forum la noche del 16 de Noveimbre, participar en el evento del día siguiente y estar luego el día 17 de Noviembre en el Telco API Forum, donde estaré en un panel hablando de seguridad en APIs.
La agenda de todos los eventos está en la web, y es posible que os pille un poco lejos a casi todos, pero si estás leyendo este blog desde esa región del mundo, y tienes pensando estar por allí, pues ya sabes donde encontrarme.
Creo que en esta ocasión soy el único ponente de España, algo que últimamente me empieza a pasar de vez en cuando. Pero se me reconoce bien, soy el del gorro a rayas. Ya lo sabes.
Y nada más, regresaré para el día 19 de Noviembre, que tengo un evento muy bonito en mi querida Telefónica, y no puedo no pasarme por allí, pero ya os publicaré algunas fotos de todos estos días para que estéis informados. Mientras tanto, cuidadme Madrid y España... y sí, también Lisboa y Portugal.
¡Saludos Malignos!
