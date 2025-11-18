CoPhish: Malicious CoPilot Agent para robarte tus Tokens OAuth
Hace ya años desde que publicamos el trabajo de Sappo para robar los Tokens OAuth y liarla parda. De hecho, publicamos el paper de RansomCloud O365 creando un Ransomware que robaba tus Tokens OAuth y luego te cifraba todos los datos en la nube. Una nueva forma de ataque que ha sido desarrollada durante estos años por nuevas investigaciones, como la de DoubleDrive de la que también os hablé por aquí. Hoy quería hablaros de CoPhish, publicada por los investigadores de DataDog Security Labs que tenía esta investigación guardada en el RSS hace tiempo y no encontraba tiempo para hablaros de ella. Hoy es el día.
Cuando en el año 2016 nosotros creamos Sappo para robar tokens OAuth de servicios como Google, Office 365 o OneDrive, uno de los escenarios que exploramos fue el de crear un Ransomware que cifrara todo tu contenido en la nube. Que cifrara tus archivos de OneDrive en la nube, que cifrara tus correos electrónicos de Office365, que te dejara sin ningún contenido del que disponías.
La idea es muy sencilla. Robas un Token OAuth de una cuenta de Microsoft Office o de Microsoft One Drive, y con él accedes a todos los correos electrónicos o ficheros en la nube que tenga, y se los cifras. Eliminando los archivos originales, y solo se los devuelves descifrados sin pagan el rescate. Sencillo, y funcional.
Pero claro, Microsoft ha fortificado el entorno OAuth, y ha añadido mejoras de seguridad para el registro de aplicaciones - tanto internas como externas - y para la concesión de tokens por parte de los usuarios a estas aplicaciones, como bien se explica en el artículo.
Las mejoras se incluyeron en el año 2020, y este mismo año se añadió la opción de dejar que Microsoft decidiera quién puede o no puede conceder un Token OAuth, quedando aún algunas excepciones para usuarios administradores, y para ataques internos entre usuarios del mismo Tenant. Esto es algo que Microsoft piensa fortificar también en breve como podéis ver en el anuncio que ya ha hecho.
En cualquier caso, utilizando la plataforma de CoPilot, se puede crear una aplicación registrada tanto externa como internamente que, usando una aplicación en forma de asistente, robe los Tokens OAuth de sus víctimas con una web que ofrece toda la confianza a los usuarios. La web de Copilot para assistentes.
Si este Asistente es una web maliciosa, puede solicitar la autenticación mediante Tokens OAuth que pidan acceso excesivo a los ficheros, mensajes, calendario, etcétera. Esto, como explicamos en los artículos de Sappo, se basa en solicitar el Token OAuth con un Scope excesivo que permita hacer de todo en la identidad del usuario.
El Bot registra un Copilot Agent que pide muchos privilegios en forma de Token OAuth, y luego cuando el usuario se autentica - en la plataforma de Bots es necesario hacerlo con un 2FA basado en un número -, el sistema generar un Token que el Malicious CoPilot Agent filtra al atacante.
En la imagen de arriba se ve cómo sería la pantalla de origen donde se solicitan los permisos cuando el asistente ha sido registrado en el mismo Tenant por un usuario interno y está atacando a un usuario interno. Y en la imagen siguiente, lo mismo, pero con una asistente registrado en un Tenant externo para atacar a los administradores - que siguen teniendo la opción por defecto de conceder Tokens OAuth -.
Al final, estos dos entornos se deben a las restricciones que por defecto añadió en 2020 y en 2025 Microsoft para reducir la superficie de exposición de los usuarios a este tipo de ataques de robo de Tokens OAuth con app maliciosas, pero como se explica al principio siguen quedando opciones para atacar a los usuarios de estas dos maneras.
En cualquier caso, la URL donde están publicadas las aplicaciones es de confianza, ya que es la URL de un dominio de Copilot de Microsoft. Y una vez que el usuario se autentique con el Bot Framework, con el token numérico, entonces ya tendremos el Token OAuth generado para compartir con el atacante.
El resto es ya lo conocido, el Malicious Copilot Agent es capaz de acceder al Token OAuth que ha sido creado como. parte del proceso de login con una cantidad de permisos que da un poder enorme a la aplicación sobre la identidad del usuario, para hacer las maldades ya conocidas.
La magia es que para hacer este Malicous CoPilot lo puedes hacer con el asistente NoCode/LowCode de Microsoft CoPilot, creando todos los flujos, y con un trigger en el proceso de Login donde se puede añadir un workflow especial para robar el Token OAuth.
Como se puede ver en la imagen siguiente, en el diseño del Workflow tenemos acceso al Token OAuth con el que se hace Sign-in, y este Token OAuth es el que se va a enviar con una petición a servidor HTTP controlado por el atacante.
Aquí se ve cómo se hace el flujo para que se haga la petición a un HTTP Server con una Key que tiene como Value el UserAccessToken. Y la URL del servidor controlado por el atacante. Ahora solo falta configurar los permisos se quieren en ese Token OAuth para permitir el acceso al Malicious CoPilot y la app para poder publicarla.
Una vez creado el asistente con los flujos, hay que registrar la app, como podéis ver en la siguiente pantalla, donde se configura la aplicación en el tenant.
El resto, es hacer las maldades que se quieran con el Token OAuth robado al usuario. Lo curioso de esta técnica es que se ha utilizado la infraestructura de Microsoft CoPilot para saltarse las restricciones contra las apps maliciosas - como las que usamos nosotros en Sappo - para robar Tokens OAuth. Muy chulo.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
