II Congreso de Hackers en Segovia: AI & CyberSecurity for Hacker & Developer en Youtube
Hoy sábado, a final de mes, cuando ya estamos a punto de enfilar el final del año, os traigo solo una de las últimas charlas que he dado este año. Es la que impartí en el II Congreso de Hackers en la Universidad de Valladolid, en el Campus de Segovia, donde hablé de mi tema preferido este año: Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.
La sesión dura una hora y veinte minutos porque al final, como tenía tiempo, me quedé a responder una batería de preguntas que me hicieron los estudiantes de la universidad, así que si quieres verla entera te va a tomar un poco de tiempo. La tienes ya publicada en mi canal Youtube.
Figura 2: Artificial Intelligence in CyberSecurity
Así que, si este sábado tienes algo de tiempo, y no has tenido aún la oportunidad de ver ninguna de mis charlas, pues tal vez te pueda entretener un rato con mis historias sobre este mudo tan apasionante y bonito como el que estamos viviendo. Y no hay mucho más que contar.
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, te recomiendo este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
