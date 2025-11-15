"Vamos a hacer unas rayas. Yo pongo los pollos" por Nikotxan
Hace unos veinte años, más o menos, recibí un correo de un tal José María Alonso que me decía no sé qué de unas charlas y que se partía de risa con mi webserie Cálico Electrónico, que por aquel entonces acababa de estrenar.
Lo siguiente fue una llamada. Ahí sí, me explicó que trabajaba con Microsoft, que daba conferencias sobre ciberseguridad y que quería cerrar sus charlas poniendo un capítulo de Cálico, para terminar con unas risas. Le pregunté:
—¿Y vas a cobrar por ver los capítulos?
A lo que me contestó:
—¡Claro que no!
Así que le dije:
—¡Pues entonces vale!
Y así, sin más, empezó una amistad que sigue viva a día de hoy. Entre medio y hasta el día de hoy hemos hecho comics y tiras de Cálico, 2 temporadas y un sinfín de piezas cortas que han mantenido vivo el universo de Cálico Electrónico.
Y por eso es un placer presentaros aquí, en el blog más maligno de toda la “internés” mi nuevo proyecto:
POLLO x la PASTA
(¡El juego legal más ilegal de la historia!)
POLLO x la PASTA está protagonizado por DonRamón y Perchita que, después de haber vivido aventuras y desventuras en Yonkiland, vienen a liarla al mundo de los videojuegos.
Figura 3: Pollo X la Pasta
Todo empezó hace unos meses. Yo venía de un Kickstarter que había salido bastante bien — el del pack de muñecos de DonRamón y Perchita — y pensé: “¿y si ahora hacemos un videojuego?”. Así fue como acabé llamando a mi amigo Arturo Monedero, de TLR Games, le propuse hacer un juego y al muy inconsciente le pareció una idea genial.
Al principio mi idea era hacer un juego arcade ambientado en la ciudad, en pixel art, mundo abierto… vamos, una especie de Grand Theft Auto versión "Yonki". Por suerte, Arturo me bajó a la tierra explicándome lo que eso costaría, y cambié rápidamente de plan.
Y fue entonces que, por pura necesidad, nació la idea de partir de una mecánica sencilla, como el tres en raya, darle algo de estrategia y vestirla con todo el universo de DonRamón y Perchita, con su estilo, sus coñas y sus “negocios” de dudosa legalidad.
Pollos x la Pasta
Así fue como apareció Pollónkiland, una ciudad donde los Corrales Ilegales sustituyen a los casinos clandestinos y donde los pollos son… pues con lo que hay que hacer las rayas, como ha sido toda la vida, ¿no? El caso es que son pollos, pollitos de verdad, con sus plumas y sus picos…(quien entendió, entendió)
Cada partida es una timba ilegal en toda regla. Colocas tus pollos en el tablero, intentas hacer rayas para duplicar o triplicar su valor y, de paso, fastidias al rival usando Trukis (gadgets diseñados para sabotear, bloquear o directamente aspirarle los pollos al contrario) y Pollos Especiales (Como el Pollo de Plástico o el Pollo Mimo). Y ojo, porque no todos los pollos son iguales: desde el Pollo Básico hasta auténticos ejemplares de lujo como el Pollo Bueno o el Pollo Puro, cada uno tiene su propio valor y carácter.
Todo el juego respira (y aspira) el humor y la estética de Cálico Electrónico, con partidas rápidas, tácticas y tremendamente rejugables. Nos hemos currado al detalle los diálogos para que cada personaje tenga su propia colección de amenazas, improperios y frases marca de la casa, de esas que sueltas sin querer mientras juegas.
Queríamos algo tan fácil de entender como imposible de soltar: 30 segundos para pillarlo, y horas para dejarlo. Nada de tutoriales eternos ni mecánicas imposibles: sólo diversión directa, con ese toque de mala leche y nostalgia que huele a Cálico del bueno. Aquí tenéis un "Geimpley" del juego.
Figura 5: Haciendo rayas de pollos
Figura 6: Lo que valen los pollos
Figura 7: Combate de Pollo x la Pasta
Figura 8: GamePlay de Pollo x la Pasta el juego más ilegal de DonRamon y Perchita
Y ahora estamos justo en la fase previa al lanzamiento del Kickstarter, afinando los últimos detalles, con el tráiler lanzado, las campañas en redes sociales y todas esas cosas que hacen que un proyecto pase de “idea loca” a “¡cállate y toma mi dinero!”
Figura 9: Ahora en Kickstarter
El Kickstarter de POLLO x la PASTA se lanzará oficialmente el 19 de noviembre, y si todo sale bien, DonRamón y Perchita volverán a vuestras pantallas… esta vez, con la sana intención de ayudaros a hacer muchas rayas… Si quieres estar al día de este proyecto entra en KICKSTARTER y dale al botón de NOTIFÍCAME CUANDO SE PUBLIQUE para no perderte su lanzamiento mundial!
Figura 10: Apúntate al Kickstarte de Pollo x la Pasta
Si os mola el universo de Cálico Electrónico, las rayas metafóricas (o no tanto), o simplemente os apetece un juego diferente y muy, muy cachondo, seguid de cerca el proyecto. Os espero en Pollónkiland. Vamos a hacer unas rayas. Yo pongo los pollos.
Niko
Contactar con Nikotxan, creador de Cálico Electrónico
y autor de Las Tiras de Cálico.
