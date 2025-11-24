Mi última conferencia del año de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial - 26 de Noviembre en Cádiz y Online
Procuro no hacer más de una veintena de charlas al año, y este año voy a cortar con el final de Noviembre, dejándome el mes de Diciembre de auténtico relax, donde espero no hacer ninguna charla. Es verdad que voy a grabar un programa de televisión, que llevo mucho tiempo sin ir a ninguno, pero será lo único que haga de aquí a finales de 2025.
En esta ocasión, bajaré el día 26 de Noviembre de 2025 al Parador de Cádiz, para dar mi última conferencia, que podréis ver tanto de forma presencial como de forma online. Eso sí, para sea cual sea la modalidad en que quieres participar, debes registrarte con anticipación en la siguiente URL:
En el programa podéis ver que yo daré la conferencia de las 10:00 de la mañana, para hablar de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, que servirá de telonera para la Mesa Redonda de "Innovación y Seguridad desde la Operativa Portuaria" donde estará mi querido Fran Ramírez participando.
La jornada continuará después con un café para charlar con todos los asistentes y ponentes, y terminará con otra Mesa Redonda hablando del futuro de los puertos, con el título de "Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Competitividad Sostenible", para llegar a la clausura de la jornada.
Para poder asistir, como os he dicho, es necesario registrarse, ya sea para asistir de forma presencial como para asistir de forma online. Para ello, tienes que entrar en esta URL y darte de alta rellenando el siguiente formulario.
Y esto es todo por hoy, si quieres asistir a mi última charla del año 2025, puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Después, ya habrá que esperar al año que viene que se me está confeccionando una agenda interesante de charlas en muchos países. Ya os iré contando.
