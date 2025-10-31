Hoy en Nerdearla 2025: Firma de Libros y Charla
Como ya os había dicho, hoy estaré en Nerdearla 2025 España en Madrid (en La Nave), y haré un par de cosas por la mañana, antes de irme al medio día que por la tarde tengo también actividades aprovechando mi paso por Madrid. Llegaré pronto hoy a La Nave, y haré la firma de libros a las 10:30 donde podrás pasarte a verme, charlar conmigo, e incluso, si te apetece, que nos hagamos una foto.
Será la firma del libro de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial", donde tocamos muchos de los temas de los que voy a hablar en la charla, y como solo tengo un ratito, pues solo hay una caja de 30 libros para los 30 primeros que los queráis. Recordad, de 10:30 a 11:30 será la firma de los libros.
Después, como ya os he dicho estaré, dando mi charla a las 12:50 en el Auditorio Principal de La Nave, donde hablaré de Hacking, Cibeseguridad e Inteligencia Artificial para Hacker & Developer. Ya sabéis, de mis cosas. Será de 12:50 a 13:30 y después, me iré, que tengo comida por Madrid, así que si me quieres ver, esos son los puntos de encuentro.
Pero recuerda que el evento de Nerdearla 2025 tiene una lista de ponentes espectacular encabezada por Donald Knuth y con mis queridos Midudev, Brais Moure, Carlos Azaustre o Daniela Maissi entre tantos grandes desarrolladores, hackers, divulgadores, o expertos en el arte de la creación de tecnología.
Figura 4: Agenda de Nerdearla 2025 España
Los organizadores de Nerdearla, Jassu Severini y Ariel Jolo, se han dejado la piel para traer este evento que, ya sabes que es 100% gratuito, a Madrid, así que si estás por la capital y no tienes tu entrada aún, echa un ojo a la web y verás qué pedazo de evento han construido que dura hasta el sábado.
