II Congreso de Hackers - 13 de Noviembre en Segovia
El día 13 de Noviembre voy a tener bastante movimiento, y acabaré mi día en el II Congreso de Hackers que tiene lugar en Segovia, dando una charla a las 16:00 de la tarde, abriendo la sesión de la tarde del evento. El evento es la segunda vez que se realiza en la maravillosa ciudad de Segovia, y tiene una lista de ponentes para hacer que el día sea de lo más entretenido posible.
De maestros de ceremonia estarán los Hackers más Canallas, nuestros queridos Andrés David Naranjo Venegas a.k.a. "The XXXL Man" a.k.a. "Nickie" - o "Chiquitín" como le llamo yo desde que tengo 19 años -, el señor Ávalos Morer y, como no, nuestro amigo Pablo Yglesias.
Figura 2: "The XXXL Man", Ávalos Morer y Pablo Yglesias.
Ellos, que están detrás de la CanallaCON y de "Cosas de Hackers", serán los encargados de dirigir este evento, donde estaremos como ponentes Marta Barrios, Alisa Elisa, Juan Carlos Galindo,
Figura 3: Marta Barrios, Alisa Elisa, Juan Carlos Galindo y Chema Alonso
serán ponentes del II Congreso de Hackers de Segovia.
En el evento también participaran otras empresas y organizaciones, y estará al Mago Héctor Sansegundo que hará una actuación en el congreso, donde además participarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Lo mejor de todo, el precio del II Congreso de Hackers en Segovia que, gracias a los patrocinadores, no cuesta nada para los participantes de esta edición - ya veremos en las siguientes -, así que aprovecha cuanto antes y pilla tu entrada.
Así que, teniendo en cuenta que Segovia está cerca de Ávila, de Valladolid, de Madrid, de Palencia, Soria y hasta Guadalajara, hacerte el plan de venir a disfrutar el congreso y quedarte para el fin de semana puede ser un planazo. Ahí lo dejo.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
