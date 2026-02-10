Cómo asegurar con WARP & One Agent tu conexión a Internet usando Post Quantum Cryptography para evitar ataques o bloqueos de webs
Los usuarios tenemos derecho de conectarnos libremente a Internet y de hacerlo con seguridad. Este es uno de los motivos por lo que Cloudflare creó el cliente WARP, para que todos los usuarios gocen de seguridad a la hora de conectarse a Internet de forma gratuita estableciendo una conexión PQC (Post Quantum Cryptography) entre el cliente y los servidores de WARP en la plataforma de Cloudflare.
Esto permite que, una vez establecida esa connexión entre tu ordenador personal o dispositivo móvil y la red de Cloudflare, todo tu tráfico vaya cifrado con PQC, lo que evita que cualquiera pueda acceder al contenido de lo que envías o recibes por Internet.
Pero mucho mejor, una vez estés conectado a Cloudflare, estarás protegido por las protecciones de ataques que puedan venir desde Internet, porque estás en la plataforma de Cloudflare, con lo que no podrán hacerte ataques de Denegación de Servicio y tu dirección IP estará protegida.
Figura 3: Arquitectura de cliente WARP
Además, si hay algún problema en la conexión, como un bloqueo de dirección IP que evita que te puedas conectar a una página web, no pasa nada, porque Cloudflare, con su red mundial, re-enruta el tráfico a través de nuevas localizaciones, lo que hace que, si hay algún problema puntual entre tu casa y la página web a la que te quieres conectar, te siga funcionando.
Figura 4: Un clic en WARP y conexión Securizada
En este ejemplo puedes ver cómo, aún teniendo conexión a Internet, como se ve en la conexión a la web del medio digital, algunas webs han sido bloqueadas limitando tu visión de Internet. Pero basta con que te conectes a la plataforma de Cloudflare usando PQC y el cliente WARP, y ya podrás acceder a las páginas web que están bloqueadas.
Así que, si tienes una pequeña web, un comercio, un sitio que se ve bloqueado por alguna razón, o que tus clientes no se pueden conectar a él porque tienen un problema con su conexión, diles que se instalen el cliente WARP que automáticamente tendrán toda la protección de la red de Cloudflare sin coste alguno.
Además, gracias a la ejecución en el Edge de los servicios de Cloudflare, el DNS y la conexión irá mucho más rápido, con lo que tendrás conectividad y además más veloz, para que ningún bloqueo te deje sin tu derecho de navegar a tu tienda online favorita, universidad o página de la administración pública que pueda estar siendo bloqueada.
Tienes el cliente WARP disponible para Windows, MacOS y GNU/Linux en la página de descarga de la herramienta, y también tienes el cliente Cloudflare One Agen disponible en AppStore para iOS (iPhone & iPad) y Cloudflare One Agent en Google Play para Android y Chrome OS.
Estas aplicaciones funcionan a nivel mundial, y es una de las muchas formas en las que Cloudflare cumple su misión de ayudar a construir un mejor Internet para las personas y webs que ven censurado Internet, por cortes en redes o bloqueos de servidores, que en muchos países del mundo se han dado estos casos, por desgracia.
Figura 9: Help us build a better Internet
Este es un ejemplo de uso de PQC para proteger a las personas de manera práctica. Si te gustan estos temas de Quantum Security, puedes participar, comentar y aprender en el Foro de Quantum Security al que puedes conectarte con tu cuenta de MyPublicInbox. Primero inicia sesión con tu cuenta de MyPublicInbox, y luego visita este enlace para poder entrar en el foro.
Y recuerda, si tienes un amigo, conocido, familiar, que se está quejando porque algunos días hay páginas web en las que no puede entrar, dile que se instale el cliente de Cloudflare WARP en el PC/Mac o el cliente Cloudflare One Agent en el Smartphone.
Saludos,
