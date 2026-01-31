Cloudflare for Startups: Hasta 250.000 USD en servicios para tu proyecto
No sé si lo conocéis, pero aprovecho hoy para dejaros información del programa de Cloudflare for Startups, que te ayuda para que construyas sobre la plataforma de Cloudflare con hasta 250.000 USD en servicios, más un año de suscripción gratis para los servicios fundamentales de la plataforma.
El programa lo tenéis en la página dedicada a Cloudflare for Startups, y como podéis ver cualquier startup en cualquier fase de su vida de crecimiento tiene una posibilidad de aplicar para ser beneficiaria del programa.
Dependiendo de la fase de crecimiento en la que se encuentre tu startup, podrás acceder a diferentes beneficios, que tienes descritos en la siguiente tabla, donde se han clasificado cuatro fases diferentes para cuatro tipos de startups.
Figura 3: Tipos de calificaciones para el programa
En total, se pueden conseguir hasta 250.000 USD para aquellas startups que quieran utilizar los componentes de Cloudflare para construir sus plataformas, todas ellas pensadas para ser plataformas SaaS sobre la arquitectura de desarrollo de Cloudflare, basada en Workers.
La plataforma de Cloudflare Workers tiene todas las piezas que necesitas para construir cualquier aplicación o servicio SaaS en Internet, con almacenamiento, cómputo, seguridad, y con las herramientas que precises para desarrollar tu software.
Figura 5: Plataforma de Workers en Cloudflare
Y el despliegue de tus servicios estarán automáticamente desplegados en el Edge mundial, a la menor latencia posible, y distribuidos por diseño, para evitar cualquier tipo de ataque de denegación de servicio que quiera tirar abajo tu servicio. Tú despliegas en Region: Earth.
Los componentes a los que puedes acceder con el programa de Cloudflare for Startups son los que tienes en la tabla siguiente, clasificados en cinco categorías diferentes para que hagas de tu startups una arquitectura tecnológica veloz y robusta.
Como podéis ver, en el programa tienes acceso también a los servicios para el despliegue de soluciones basadas en Inteligencia Artificial, así que si quieres aplicar, debes rellenar el formulario completo y el equipo mirará tu solicitud con mucho cariño.
Y esto es todo, si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto con el equipo a través de la web de Cloudflare for Startups, que te vamos a ayudar con todo lo que esté en nuestra mano para que puedas beneficiarte de este "acelerón" tecnológico.
