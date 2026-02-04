4YFN: Hacked by Design? - 4 de Marzo en MWC Barcelona
Como ya os anuncié, este año estaré en el MWC 2026 en una sesión en el Agentic AI Summit, dentro de los tracks principales, pero también estaré el día 4 de Marzo en el 4 Years From Now (4YFN) en una sesión titulada: Hacked by Design? AI’s Overlooked Backdoors and What They Mean for Security.
La sesión tendrá primero un "Fire Chat" con los ponentes, para luego tener un debate entre todos los que estaremos en la sesión, así que si quieres venir y hacer preguntas como otros años, ya sabes que yo contesto todo lo que me echéis con la mejor de mis intenciones.
El objetivo de la sesión, ya os lo podéis imaginar, los retos de seguridad y los riesgos que traen por defectos los modelos de Inteligencia Artificial que estamos utilizando hoy en día, y de los que tanto hablo yo en mis charlas y en los artículos de este blog. Si sigues El lado del mal, seguro que te lo imaginas.
Será el día 4 de Marzo de 16:00 a 17:00 en el espacio del 4YFN en el Agora Stage, Hall 8.0, y estaremos Jessica Souder, AI Security Lead, Palo Alto Networks, Steven Latré, Chief AI Officer, Openchip, Katie Paxton-Fear, Staff Security Advocate de Semgrep, y yo, Chema Alonso, VP, Head of International Development, Cloudflare. Tendremos como moderadora a Andrea García Beltrán, Founder & Chair, CyberSpecs.
Además, si quieres aprovechar para tener alguna reunión conmigo, como otros años, puedes reservar tiempo en mi agenda, o enviarme un mensaje por MyPublicInbox, que haré lo mejor que pueda para atenderte. La verdad es que desde que estoy viviendo en Lisboa, las oportunidades de vernos en España son cada vez más pequeñas, así que si quieres aprovechar el MWC, no dudes en hacerlo.
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
