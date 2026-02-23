Cloudflare Radar URL Scanner
Ya os he hablado de Cloudflare Radar varias veces. Como herramienta de OSINT o para saber cómo evoluciona Internet.. Lo hemos usado para ver cómo está evolucionando el uso de Post-Quantum Cryptography en Internet, o para revisar las Non-Human Identities en forma de bots que están crawleando Internet. Hoy os hablo de una pequeña utilidad que tal vez os sirva alguna vez, para revisar la salud de una web. En este caso, se trata de Cloudflare Radar URL Scanner.
Figura 1: Cloudflare Radar URL Scanner
La herramienta la tienes dentro de Cloudflare Radar, y está disponible para todo el mundo. Basta con que te vayas a la sección de Herramientas - URL Scanner, e introduzcas la URL de la que quieres tener información.
Figura 2: Cloudflare Radar URL Scanner
En esta pantalla se puede configurar la URL a escanear, o se puede buscar en escanéos realizados durante los últimos 7 días. En la parte de búsqueda, se puede buscar informes donde aparezca una determinada dirección IP, un determinado Path, una IP, un ASN (Autonomous System Network), un dominio, una URL o hasta un determinado hash.
Si miramos la parte de Additional Settings, podéis ver cómo se puede hacer un URL Scanner eligiendo el USER-Agent que se quiera, o incluso añadiendo Custom Headers para lograr revisar determinados comportamientos, que muchas veces hace que cambie radicalmente el resultado del informe.
Figura 4: Additional Settings
Yo lo he probado con elladodelmal.com y el resultado es bastante curioso. Como podéis ver en esta primera imagen, te da información general del sitio, en este caso con el USER-Agent por defecto de un Web-browser, como se puede ver en la captura de pantalla que ha hecho.
Figura 5: Resumen de El lado del mal
Como podéis ver, te da información general, tecnologías utilizadas, y ranking en tráfico de este dominio. En el caso de este dominio, en el Top 200.000, lo que me hizo preguntarme si eso era mucho o poco. Así que le pregunté a Gemini cuantos dominios había en Internet, y no está mal.
En el informe aparece también información de seguridad del domino, a ver si ha sido denunciado y tiene alguna categoría peligrosa. No es el caso de este blog, además de traer la lista de certificados que se transfieren para cargar el contenido. En este caso, como incluí algún contenido desde mi cuenta Instagram, se cargan esos certificados.
Figura 7: Información de seguridad
En el apartado de Network tenemos información de las URLs que se solicitan durante la carga de la página, así como de el tipo de contenido, de qué dirección IP se descarga y el tamaño de dicho contenido, lo que te ayuda a optimizar tu página web.
Figura 8: Sección Network en URL Scanner
Además, URL Scanner se lee el contenido de la página web que se carga, y extrae todos los enlaces que se pueden ver en ella, lo que puede ser útil para detectar relaciones entre webs, o ataques escondidos en una determinad URL.
Figura 9: Links en una URL
La última parte que os traigo con captura es la de Behavior, donde de analizan las cookies y los valores de las variables declaradas en Javascript, que puede ser de utilidad para analizar el comportamiento de una web ante determinadas configuraciones.
Figura 10: URL Scanner Behavior
El informe de Cloudflare Radar URL Scanner tiene aún más secciones, y si lo pruebas con diferentes URLs públicas seguro que encuentras cosas curiosas, pero yo lo he hecho con mi dominio para que todo quede en casa. No obstante, te animo a que lo pruebes con diferentes sitios, te sorprenderá.
