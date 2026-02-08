TechArena en Stockholm, Immerse en Madrid, Readem en Lisboa para Febrero
Este mes de Febrero, después de pasar por Austria la semana pasada, me lleva la semana que viene al TechArena el día 11 y 12 de Febrero en Stockholm, Suecia, donde voy a dar una pequeña ponencia de 20 minutos el día 12, después de comer a las 15:05.
Figura 1: TechArena en Stockholm, Immerse en Madrid,
Readem en Lisboa para Febrero
Saltaré el día 11, iré a la cena de gala, daré la charla el día 12 de Febrero y volaré ese día, pero al menos pasaré 24 horas en Suecia, cenaré bien, y daré una charla que espero que os guste si venís. Como sé que alguno de los lectores estáis por allí (¡hola Omar!) si os acercáis os doy un achuchón.
Figura 2: Life of a Hacker in the Age of AI
El evento es un show, y los ponentes principales son de súper nivel, así que si vienes al evento que sea por la experiencia completa, y no por los 20 minutos que voy a estar yo on-stage más el ratito juntos. Échale un ojo a la web del evento.
Figura 3: Speakers de Techarena 2026
Luego ya llegamos al día del Cloudflare Immerse Madrid 2026, que tendrá lugar en España, con una agenda de tecnología con grandes ponentes, con charlas que os harán sacar lo mejor de la plataforma mundial en el Edge que tiene Cloudflare, y donde yo estaré hablando de Inteligencia Artificial y las innovaciones para desplegar IA con seguridad en entornos empresariales. Y quedan muy pocos días, así que tienes que apuntarte ya o te quedas fuera.
Figura 4: Cloudflare Immerse Madrid 2026
El evento tendrá lugar el 19 de Febrero de 2026 en Madrid, en el Green Patio, y estaremos - además de algunos clientes invitados y nuestros partners - hablando de las novedades de Cloudflare en el área de SASE, App Performance, y del despliegue seguro de Agentic AI en la empresa para seguir la velocidad de evolución del mundo de la Inteligencia Artificial en los negocios.
En la jornada estarán mis compañeros Tony Van den Berge, VP Sales EMEA, Alexis de la Fuente, que es el responsable de ventas de Iberia, Wouter Vloeberghs, y un grupo de ingeniería espectacular con Alejandro Grabriel Krumkamp Duran, Alfonso Alves, Marcos Pryce-Jones y Sergio Maeso Jiménez, compartiendo el escenario conmigo, donde además tendremos al equipo técnico que tenemos en Iberia y en parte del sur de Europa para acompañarnos en ese día.
Pero también están mis compañeros y amigos Sergio Padilla, Chief Data Officer del Banco de España, Roberto Baratta CISO de Abanca y Presidente de ISMS Forum, Chema Rivera García, CISO de Iberia Cards, David López, responsable de plataforma global de pagos de Puig, y mi querido David Martín Lombas, de Telefónica.
Para participar hay que registrarse, y después de la convocatoria que se ha hecho por e-mail se ha llenado el evento, pero si quieres venir, regístrate, que haremos una gestión de la lista de espera con mimo y cuidado, para conseguir que el máximo posible de gente podáis asistir.
Y por último, el día 23 de Febrero en Lisboa, donde daré la Keynote de Apertura en el evento de la Academia Europea de Económicas y Administración de Empresas, donde hablaré de cosas de Ciberseguridad, IA, y las cosas que tenemos en Cloudflare divertidas para ello. Además, si el tiempo me lo permite, estaré en un debate con cuerpos de seguridad, así que será interesante. Después de eso, pasaré por Londres, para luego ir, ya en Marzo a Barcelona donde estaré varios días del congreso, como es habitual, para estar un año más en el MWC 2026.
Allí participaré en el evento, de Agentic AI Summit será en el GSMA Summits Stage del Hall 6, así que si estás por allí y quieres verme, ya sabes dónde estaré. En una sesión donde se hablará largo y tendido del mundo de Agentes AI, sus capacidades, sus riegos, y por supuesto su seguridad. Y de ahí... a la RootedCON 2026 en Madrid. Pero eso ya os lo cuento en otro artículo.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso
