AI Summit Barcelona: 22 y 23 de Septiembre
Hoy os traigo un quick update de mi agenda personal, porque hace mucho que no voy a Barcelona a dar una charla - o lo mismo no tanto si cuentas las sesiones del MWC -, pero fuera de eso no me prodigo mucho por allí, y el próximo mes de Septiembre voy a estar dando una Keynote el primer día, en la sesión de la mañana "at rocket time" en el AI Summit Barcelona.
El evento está centrado totalmente en Inteligencia Artificial, y yo voy a dar una charla centrada en Hacking IA, con unas nuevas demos que hemos estado trabajado para un paper académico que espero que pronto os pueda compartir. Y además, haré una sesión de firmas de los libros de Hacking IA, y Hacking y Pentesting con Inteligencia Artificial, justo después de la charla.
La lista de ponentes que se han anunciado ya los tienes en la web del evento, donde como ves ya he confirmado mi participación, así que nos vemos por allí para la charla, la firma de libros, y la fotografía, etcétera.
Figura 3: Lista de ponentes del AI Summit
Si quieres que nos reunamos para algo, pues resérvalo por MyPublicInbox e intento sacar un hueco. Ya que voy, intentaré aprovecha para hacer más cosas por Barcelona, que siempre tengo cosas pendientes por hacer allí.
Además, el evento cuenta con otra serie de actividades que van a tener lugar durante ese semana, así que toma nota, que tienes un AI Hackathon para los días 19 y 20 de Septiembre también en Barcelona, por si no quieres perderte nada.
Figura 5: Official AI Summit Hackathon
Y nada más, queda dicho, luego no me digáis que no aviso con tiempo, que luego cuando estoy por los lugares siempre hay alguien que me dice: "No avisaste de que vendrías". Pues sí, avisé. Como hago siempre.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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